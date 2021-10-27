Глава Минцифры области прокомментировал свои результаты в конкурсе по отбору кандидатов на должность министра

Нынешний министр цифрового развития области участвовал и в первом, и во втором конкурсе по отбору кандидатов на пост главы министерства, но не знает, почему его не выбрали с первого раза. Об этом рассказал сам глава ведомства Михаил Пономарьков.

- Я участвовал и в первом, и во втором конкурсе. О том, что первый не состоялся я сам узнал из СМИ. Так как за время работы сформировалось понимание, какие проблемы есть в цифровизации региона и что нужно делать, я решил заявиться на второй конкурс, - сказал министр.

Он также сообщил, что не обсуждал со своим тогдашним руководителем Юрием Гущиным планы своего участия в конкурсе и не интересовался его планами.

Напомним, Михаил Пономарьков приступил к своим обязанностям месяц назад - 27 сентября. До этого занимал пост заместителя министра.

Министерство цифрового развития было создано на базе департамента информатизации и связи области в марте текущего года. Было принято решение выбрать руководителя министерства по результатам конкурса. Первый конкурс состоялся в мае-июне текущего года, он был признан несостоявшимся. Второй конкурс завершился в августе, и его результаты не оглашали больше месяца.