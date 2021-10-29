Алексей Балыбердин сменил Константина Захарова на «Уралвагонзаводе»

Бывший депутат Госдумы сменил в топ-менеджменте УВЗ нынешнего. Фото: с сайта Госдумы РФ

Бывший депутат Государственной думы Алексей Балыбердин назначен директором по персоналу корпорации «Уралвагонзавод». Он сменил на этом посту Константина Захарова, который по итогам выборов в сентябре стал депутатом Государственной думы.

Информация об этом фигурирует в одном из пресс-релизов на сайте предприятия.

Алексей Балыбердин родился в Нижнем Тагиле. Работал на УВЗ в разных должностях - от мастера до начальника участка. В 2016 году был избран депутатом Государственной Думы VII созыва по Нижнетагильскому одномандатному избирательному округу. В Госдуме работал в составе комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. На выборах в Госдуму в 2021 году не пошёл.

Зато в Госдуму выдвинулся другой представитель госкорпорации - Константин Захаров, который в итоге получил депутатский мандат. В новом созыве парламентарий вошёл в состав комитета по промышленности и торговле.