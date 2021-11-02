Свердловское Заксобрание поддержало законопроект о принципах организации публичной власти в регионах

Фото: Павел Ворожцов

В регионах идёт обсуждение законопроекта "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ". Сегодня на заседании ассамблеи свердловского реготделения "Депутатская вертикаль" его представил депутат Госдумы РФ Павел Крашенинников. В своём выступлении председатель Законодательного собрания области Людмила Бабушкина отметила, что в целом депутаты ЗССО инициативу поддерживают.

Напомним, ранее понятие "публичная власть" было внесено в Конституцию РФ. Новый закон должен подробно его разъяснить. В числе положений законопроекта - нормы о том, что все губернаторы и президенты республик становятся "главами регионов"; что депутаты региональных парламентов получают статус госслужащих, а парламент получает возможность выразить недоверие главе региона. В законопроекте также есть статья о том, что Президент РФ может отстранить главу региона от должности в связи с утратой доверия.

- Депутаты считают принятие закона актуальным и своевременным, - отметила Людмила Бабушкина. - Между тем, мы считаем необходимым корректировку ряда положений.

В частности, председатель ЗССО предложила сохранить действующую по 184-ФЗ формулировку, что законодательный (представительный) орган госвласти субъекта РФ является высшим и единственным законодательным органом власти.

Также Людмила Бабушкина напомнила, что многие положения предложенного законопроекта уже реализуются в Свердловской области. Например, у нас в регионе ещё с 1990-х годов прокуроры имеют право законодательной инициативы - благодаря их предложениям за последние пять лет принято 24 закона.

Павел Крашенинников с ней согласился и отметил: "Парламентаризм в в Свердловской области всегда имел достаточно бурное развитие по сравнению с другими регионами".