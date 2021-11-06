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6 ноября 2021, 12:00

Нового руководителя исполкома свердловского ОНФ утвердят до конца года

Сама Жанна Рябцева продолжает работать в народном фронте в качестве члена центрального штаба ОНФ. Фото: Павел Ворожцов

Сама Жанна Рябцева продолжает работать в народном фронте в качестве члена центрального штаба ОНФ. Фото: Павел Ворожцов

В региональном исполкоме ОНФ в Свердловской области в ближайшее время будет назначен новый руководитель. Рокировка происходит в связи с тем, что прежний глава исполкома Жанна Рябцева была избрана депутатом Государственной думы. 

- Действительно, должность руководителя я не занимаю с момента, когда были опубликованы результаты выборов в Госдуму, - пояснила "Облгазете" Жанна Рябцева. - Но есть человек, который может занять эту должность. Сейчас идёт рассмотрение вопроса, проходят все необходимые для утверждения процедуры. Я думаю, что на конференции ОНФ в ближайшее время мы всё скажем. 

Чья кандидатура рассматривается на пост руководителя исполкома она не сообщила, но отметила, что это человек, который работает в рядах ОНФ. Конференция должна пройти до конца года. 

Областная газета Свердловской области

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