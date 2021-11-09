ЦИК РФ предложил сменить главу свердловского Избиркома. Владимир Русинов взял самоотвод

Владимир Русинов возглавил комиссию в 2018 году. Фото: скриншот записи заседания Облизбиркома

Председатель ЦИК России Элла Памфилова на сегодняшнем заседании предложила сменить главу Избирательной комиссии Свердловской области. Действующий глава Облизбиркома Владимир Русинов взял самоотвод.

Нового председателя избирательной комиссии члены избиркома нового состава выберут на первом заседании из числа членов комиссии с правом решающего голоса. По такому же принципу будут выбраны заместитель председателя и секретарь комиссии.

Первые потенциальные кандидаты в новый состав облизбиркома уже известны. Глава ЦИК РФ предложила губернатору Свердловской области кандидатуру Елены Клименко для назначения членом Облизбиркома с правом решающего голоса. На данный момент она является заместителем председателя комиссии. Законодательному собранию региона для назначения членом комиссии с правом решающего голоса предложена кандидатура Ирины Бастриковой (член ИКСО нынешнего состава).

Элла Памфилова попросила поблагодарить действующего главу Облизбиркома Владимира Русинова за работу.

Параллельно с этим на сегодняшнем заседании Избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов сообщил, что снимает свою кандидатуру.

- Продолжается формирование Избирательной комиссии нового состава. У нас есть возможность предложить губернатору и Законодательному собранию кандидатуры для включения в новый состав. Я беру самоотвод, - заявил Владимир Русинов, который возглавляет комиссию с 2018 года.

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета»процедура формирования нового состава Избирательной комиссии началась в октябре. В состав Облизбиркома области входят 14 членов с правом решающего голоса. Согласно Избирательному кодексу Свердловской области, семь членов назначает губернатора, ещё семь — региональное Заксобрание. При этом, в каждой из этих семёрок есть одна кандидатура, назначенная по предложению ЦИК России.

Ещё по 12 членов губернатор и Заксобрание выбирают на основе предложений, полученных от политических партий, общественных организаций, а также представительных органов муниципальных образований и самой Избирательной комиссии Свердловской области.

Срок полномочий Избирательной комиссии нынешнего состава истекает в декабре 2021 года.