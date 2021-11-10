"Волонтёрство ради выборов? Бред". Лидер свердловского ОНФ Жанна Рябцева - о работе в Госдуме, свалках и зелёных реках

Жанна Рябцева продолжает работать в ОНФ в качестве члена центрального штаба. Фото: Павел Ворожцов

С новым депутатом Госдумы от Свердловской области Жанной РЯБЦЕВОЙ мы встретились во время региональной недели в офисе свердловского ОНФ. Несмотря на то, что она сложила полномочия руководителя исполкома в Свердловской области, она продолжает работать в рядах народного фронта. В интервью "Облгазете" новоиспечённый депутат рассказала, почему фотографии её волонтёрского бейджа появились в общественном транспорте и что, по её данным, происходит с реками на севере Свердловской области.

Всё по-настоящему

- Жанна Анатольевна, вы уже участвовали в предвыборной кампании в 2011 и 2016 годах, но депутатом Госдумы стали только сейчас. У обывателей, которые следят за вашей карьерой, возникает резонный вопрос - почему?

- Во-первых, я являюсь членом партии "Единая Россия" с 2002 года и участвую во всех праймериз. Для меня это важная история, потому что эту площадку можно использовать для донесения своей позиции. Например, на момент праймериз 2011 года мне, как руководителю проекта "Славим человека труда", было важно рассказать про него. Мы объехали всю Свердловскую область, и потом участники конкурсов профмастерства рассказывали, что слышали мои выступления с трибуны.

Во-вторых, могу сказать, что руководитель исполкома ОНФ обычно не самая узнаваемая фигура. Личное позиционирование человека, который выступает администратором, у нас никогда не приветствовалось. Но в 2020 году, когда начало расти количество больных коронавирусом, стартовала акция "Мы вместе". Мы активно работали с волонтёрами и добровольцами, выезжали к людям, которые находятся на самоизоляции, чтобы доставить им продукты и лекарства. Мы ни на один день не прекратили заявочную кампанию. И, наверное, поэтому люди многих из нас хорошо знают. На днях выезжала по заявке. Мне открыла дверь бабушка 80 с лишним лет и заплакала. Говорит, не ожидала, что мы всё еще работаем.

Во время региональной недели Жанна Рябцева работала вместе с волонтёрами "Мы вместе". Фото: Пресс-служба ОНФ

Кроме этого, президент сказал: важно, чтобы в нынешней предвыборной кампании поучаствовали волонтёры. После этого заявления ко мне стали обращаться ребята с вопросами, как это можно сделать. В результате несколько наших волонтёров вошли в территориальные тройки "Единой России" по результатам праймериз по выборам депутатов Законодательного собрания.

- Бытует мнение, что волонтёрское движение специально начали развивать в нашем регионе перед выборами.

- Это не так. 17 марта прошлого мне позвонили и поставили перед фактом, что с 18 марта заработает "Горячая линия", и нам нужно экстренно организовать работу волонтёров.

- А от кого был звонок?

- От одного из руководителей федерального ОНФ. Задача оказалась для нас посильной. До этого в течение двух лет мы обрабатывали сообщения, которые приходили на "Прямую линию Президента". Чтобы подтвердить актуальность каждого вопроса, нужно было прозвонить все заявки. Для этого мы начали привлекать волонтёров-медиков, волонтёров-спасателей, молодёжку ОНФ и многих других. И 18 марта мы с Ириной Анатольевной Лёвиной собрали ребят у неё в медколледже, обрисовали ситуацию - все сказали, что готовы.

- Сколько волонтёров сейчас работает вместе с ОНФ? Не убавилось ли их количество с прошлого года?

- В начале работы их было 3,5 тысячи. Сейчас вместе с теми, кто работает не постоянно, - 4,5 тысячи человек из 25 общественных организаций.

- Они работают за собственный интерес, без финансового поощрения?

- Никогда никакой финансовой мотивации не было. Это история про настоящих волонтёров, которые работают от всей души. Но организационно город и область нам помогали. Выделили транспорт. Губернатор поручил предоставить возможность бесплатно ездить на общественном транспорте. Тут, кстати, тоже не обошлось без конспирологии. На одном из заседаний Александр Высокинский, который тогда был главой Екатеринбурга, сфотографировал мой волонтёрский бейдж и отправил транспортникам. Чтобы те знали, как отличить волонтёров. Потом мне стали звонить, спрашивать, почему шаблон бейджа с моей фотографией висит в трамваях и автобусах. Многие упрекали меня в том, что это сделано специально перед выборами. Но это, конечно, полный бред.

"Приделать ноги" инициативам

- Каковы ваши первые впечатления от Госдумы?

- Это большая серьёзная работа. В принципе, я так и планировала, но оказалось, что всё намного глобальнее. Моей основной задачей будет работа в комитете по экологии. Но если депутат активный и неравнодушный, болеющий за регион, коим я и являюсь, можно посещать и заседания других комитетов и помогать региону в продвижении разных инициатив.

На днях на заседании "Депутатской вертикали" ко мне подошли несколько депутатов из Заксобрания с партийной инициативой по детским садикам. Я понимаю, что это не мой комитет, но я этим займусь, потому что это касается многих. Мы, депутаты, - как раз те люди, которые могут таким предложениям "приделать ноги". Если в чём-то не разберусь - у нас есть опытные коллеги. Например, Павел Владимирович Крашенинников, который всё покажет и расскажет. Я также вхожу во внутрифракционную группу Квитки Ивана Ивановича.

Жанна Рябцева возглавила подкомитет по водным ресурсам в комитете по экологии Госдумы. Фото: Пресс-служба Госдумы

- В комитете по экологии вы, несмотря на небольшой опыт законотворческой работы, стали заместителем председателя. Как это получилось и какие вопросы вы будете курировать?

- Наш комитет, не считая комитета по бюджету, - самый многочисленный, поэтому мы решили закрепить ключевые направления работы за подкомитетами. Я возглавила подкомитет по водным ресурсам. У нас на заседании выступал министр природных ресурсов России, он много говорил про водные объекты - Иртыш, Байкал, вспомнил ситуацию с Черноисточинским водохранилищем. Я поняла, что эти темы мне близки, я хочу этим заниматься. Поэтому решилась на столь крупный шаг.

- У вас в работе уже есть какие-то конкретные инициативы?

- Сейчас мы стараемся понять, где мы и чем предстоит заниматься. Предстоит большая работа по внесению изменений в Водный кодекс РФ, сейчас мы их прорабатываем, поэтому пока подробности не озвучиваю.

- Вопрос как к депутату, курирующему тему водных ресурсов. На севере Свердловской области бьют тревогу в связи с тем, что реки приобретают зеленоватый оттенок. У нас тоже недавно выходил материал по этому поводу. Ситуацию связывают с разработкой Шемурского карьера, которую ведут структуры УГМК. Предприятие занимается рекультивацией, но улучшения ситуации пока никто не заметил.

- Я не люблю голословных утверждений. Если проблема действительно есть - нужно подключать главу и предприятие, жителей, которые заинтересованы в решении вопроса, проводить анализ воды в разных местах. Готова заверить, что предприятия там всегда открыты к диалогу. Мы общаемся с Алексеем Сваловым(начальником управления общественных связейУГМК. - Прим. ред.), они всегда готовы показать и рассказать.

Когда пошли первые публикации по поводу Шемура, я туда съездила на несколько дней, облазила всё, что там было. Я посмотрела, как идёт рекультивация, как идёт строительство очистных сооружений, какая вода в прудках, как проходят замеры. Я убедилась, что у УГМК очень серьёзная система рекультивации - ничего подобного в мире нет.

- Хорошо. А вода-то там действительно зелёная?

- Она не зелёная, но немножко мутноватая. Если говорить про Ивдель, вода там как на Катуни. Да, там, очевидно, что-то происходит, но эти процессы не связаны с работой корпорации. Всё-таки там много полезных ископаемых, меди. Я общалась в Ивделе с местными жителями - они говорят, что всю жизнь вода там была такой, и считают, что проблема раздута. Но в городе современные очистные сооружения. И все показатели воды находятся в пределах допустимой концентрации.

Дома - лучше?

- Ещё один резонансный вопрос, который находится в поле зрения вашего комитета - проблема утилизации ТКО. Ещё несколько лет назад ОНФ активно выезжал на несанкционированные свалки. За последнее время я о таких выездах не слышала. Проблема перестала быть острой?

- Действительно, несанкционированных свалок стало меньше. Раньше мы выезжали на такие объекты и устраивали субботники. Нам приходилось убирать свалки даже рядом с природными памятниками. Несколько лет назад выезжали к скалам Каменные ворота в Каменске-Уральском вместе с сотрудниками администрации. В то время глава города, теперь - первый замгубернатора Алексей Шмыков снял пиджачоки пошёл работать вместе с нами плечом к плечу. Уважаю таких людей. Мы работали практически без перерывов. И когда в конце дня из одного из пакетов с мусором выпала квитанция с конкретным адресом, я сорвалась и пошла в этот дом. Стучу в дверь, открывает мужик плотного телосложения, я ему всучила в руки этот пакет и сказала: делайте с ним что хотите, но чтобы такое больше не повторялось. Надо отдать должное, больше не мусорили.

Фото: Павел Ворожцов

Да, мы делали многие вещи агрессивно с информационной точки зрения. Но это серьёзная история, с которой нужно разбираться. Так же, как и с раздельным сбором мусора. К 2024 году мы должны навести в этой сфере порядок. Тем более что для этого у нас есть механизмы.

- Например, какие?

- Как минимум необходимо ликвидировать несанкционированные свалки. Если смотреть народную программу "Единой России" - в стране зафиксирована 191 свалка. Плюс должно идти строительство новых перерабатывающих заводов для ТКО. Всё это отражено в проекте федерального бюджета, который поступил в Госдуму к первому чтению. Были высказаны определённые замечания, сейчас работа над ним продолжается.

Между тем На ближайшей конференции народного фронта назовут имя нового руководителя исполкома свердловского ОНФ. По словам Жанны Рябцевой, кандидат - есть, сейчас проходят все необходимые для его утверждения процедуры.

- Кстати, а вы сами мусор сортируете?

- У меня, конечно, раздельные баки не стоят, но батарейки и пластик я собираю отдельно. Вообще я веду аскетичный образ жизни - мусора после меня немного.

- Позволю себе ещё один бытовой вопрос. Некоторые депутаты Госдумы, получив мандат, перебираются в Москву. Вы решили не переезжать?

- Нет. Первый месяц работы жила в гостинице, на региональную неделю - домой. Понимаю, что дома лучше.

- Как ваша семья переживает новый этап в карьере?

- Сложно. Муж знает, как я работаю. Конечно, близкие переживают, что я снова поздно вечером возвращаюсь в гостиницу. Но семья меня очень поддерживает. Муж многое пережил вместе со мной - вместе ездили в рейды по ветхому и аварийному жилью. Он слышал, как мне звонят люди и просят о помощи. Были разные периоды в жизни, но он всегда говорил: иди, людям нужно помогать, кроме тебя до этих дверей никто не дойдёт.