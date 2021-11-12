Стало известно, кто займёт место скончавшегося председателя гордумы Североуральска

На сайте думы Североуральского городского округа Александр Злобин всё ещё значится как зампредседателя. Фото: сайт гордумы.

Новым председателем гордумы Североуральского городского округа назначен Александр Злобин. На этом посту он заменит Елену Балбекову, умершую в прошлом месяце.

Данную информацию "Областной газете" подтвердили в аппарате гордумы. Изданию уточнили, что данное решение было принято 11 ноября.

Ранее Александр Злобин занимал пост зампредседателя гордумы. Теперь на эту должность назначен кандидат экономических наук Александр Копылов.

Напомним, 52-летняя Елена Балбекова ушла из жизни 5 октября. Причины её смерти не называются. По одной из версий, председатель совершила суицид, пишет местный портал.