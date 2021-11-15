Губернатор Свердловской области вернулся из отпуска

Евгений Куйвашев приступил к исполнению обязанностей. Фото: Павел Ворожцов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вышел из отпуска. С 18 октября до 11 ноября включительно исполняющим обязанности главы региона был его первый заместитель Алексей Шмыков.

В региональном департаменте информполитики "Областной газете" заявили, что "с 12 ноября глава Среднего Урала работает в соответствии с рабочим графиком". Завтра Евгению Куйвашеву предстоит выступить в Заксобрании Свердловской области с докладом о бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

Добавим, в минувшие выходные в Instagram губернатора появился первый с 15 октября пост. В нём глава региона сообщил о крупной поставке вакцины от коронавируса - "Спутник Лайт" и "Спутник V".

Напомним, за время работы на посту и.о. губернатора Алексей Шмыков подписал несколько важных документов. Так, 22 октября он подписал указ о самоизоляции пожилых свердловчан и QR-кодах. Позже обязал торговые центры ввести обязательный допуск по QR-кодам, перевести на дистант всех непривитых первым компонентом сотрудников. Также им отменён особый противопожарный режим на всей территории региона.