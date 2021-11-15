На довыборах в гордуму Кушвы победил кандидат от «Единой России»

На голосовании были задействованы два избирательных участка: №2079 и №2091. Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"

Голосование на выборах депутатов думы Кушвинского городского округа IV созыва по одномандатному избирательному округу №11 прошло в минувшее воскресенье. Уверенную победу одержала кандидат от «Единой России» Алевтина Мурикова, набравшая 338 голосов.

Как сообщили в пресс-службе регионального отделения партии, на выборах применялось досрочное голосование, в котором приняли участие 20 человек. Всего в этом округе зарегистрировано 1 734 избирателя. На голосовании были задействованы два избирательных участка: №2079 и №2091.

14 ноября избирательные участки были открыты с 8:00 до 20:00, по заявлениям избирателей проводилось голосование вне помещения: на дому выдано 106 бюллетеней. Явка избирателей составила 28,2%.

- Борьба за мандат депутата Кушвинской городской думы проходила напряжённо: были попытки использовать незаконные методы агитации, но благодаря работе наблюдателей и избирательной комиссии эти попытки удалось пресечь, - отметил секретарь Свердловского регионального отделения партии Виктор Шептий.