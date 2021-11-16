Полный текст выступления губернатора перед депутатами Законодательного собрания с основными направлениями бюджетной и налоговой политики

Уважаемая Людмила Валентиновна! Уважаемые депутаты Законодательного Собрания Свердловской области! Коллеги!

Мы входим в важнейший этап законотворческой работы. Формирование бюджета на 2022 год и на период 2023-2024 годов – ключевая задача, от решения которой напрямую зависят устойчивость и темпы развития экономики Свердловской области, состояние социальной сферы, благосостояние и качество жизни людей. Многие из вас, уважаемые коллеги, впервые примут участие в рассмотрении бюджета в качестве депутатов Законодательного Собрания. По итогам прошедших выборовдепутатский корпус существенно обновился. Считаю, что у нас соблюден необходимый баланс между преемственностью и обновлением.

Хочу подчеркнуть, что работать и жить в предстоящем периоде мы будем весьма в непростых условиях. Борьба с коронавирусом по-прежнему на повестке дня. Укрепление системы здравоохранения, защита жизни и здоровья людей, помощь семьям с детьми, сохранение стабильности на рынке труда, – все это требует серьёзных финансовых вливаний.

Приведу только несколько цифр. На сегодняшний день фактическое финансирование мер по противодействию COVID-19 за счёт средств федерального и областного бюджетов составило более 8 миллиардов рублей.Свыше 2 миллиардов рублей направлено на стимулирующие выплаты врачам и медперсоналу.

Да, ковид никуда не делся. Вирус продолжает наносить урон. Но мы научились с ним бороться, формируя коллективный иммунитет. Так, только за период нерабочих дней, с 30 октября по 7 ноября, прививку поставили почти 200 тысяч жителей области. Наша задача – за счёт массовой вакцинации достичь уровня коллективного иммунитета не менее 80 процентов взрослого населения.

Фото: Алексей Кунилов

Кроме эпидемиологической угрозы, хотел бы выделить ещё ряд факторов и актуальных вызовов, которые нам необходимо учитывать.

* Во-первых, это зависимость экономики от мировой конъюнктуры цен на металлы. Важно, чтобы развитие экспорта шло по пути освоения перспективных рынков, наращивания новых компетенций в обрабатывающих производствах, прежде всего в машиностроении.

* Далее – возрастающие климатические риски. В этом году из-за засухи мы были вынуждены объявить в ряде муниципалитетов режим ЧС. Для укрепления продовольственной безопасности нужно интенсивно развивать наши сильные сектора – птицеводство, молочное животноводство. Следует усилить работу по увеличению продукции овощеводства, её переработке и хранению.

* Следующий фактор – снижение зависимости промышленности от импорта, укрепление технологического суверенитета. Как показал прошлый год, в условиях мобилизации экономики мы способны в короткие сроки обеспечить рост выпуска востребованной высокотехнологичной продукции. Я конечно же в первую очередь говорю о медицинском оборудовании, выпуск которого был организован менее чем через полгода.

* Еще одно направление связано с экологической повесткой – это задачи низкоуглеродного развития, снижения антропогенной нагрузки на окружающую среду.

Таким образом, с учётом данных рисков и вызовов ключевыми целями бюджетной политики являются надёжная защита здоровья уральцев, повышение достатка и качества жизни людей, создание условий для прорывного развития социально-экономической сферы, роста инновационной и деловой активности.

Теперь несколько слов о ситуации в экономике.

По итогам 9 месяцев объём отгруженной промышленной продукции вырос на 30 процентов и достиг 2,2 триллиона рублей. С начала года в регионе запущено и модернизировано 19 промышленных производств, создано более тысячи рабочих мест. На треть вырос внешнеторговый оборот и составил 129,8 процента к аналогичному периоду прошлого года.Экспорт достиг 6,8 миллиарда долларов США, что значительно превышает не только уровень прошлого года, но и показатели доковидного периода.

В целом по итогам 2021 года рост ВРП Свердловской области прогнозируется на уровне 3,6 процента до 2,7 триллиона рублей.

Восстановление экономики, улучшение финансового положения предприятий сегодня оказали положительное влияние на исполнение доходной части бюджета.

За 9 месяцев доходы областного бюджета составили более 253 миллиардов рублей

Годовой прогноз исполнен на 86 процентов.

В казну поступило почти 210 миллиардов рублей налоговых и неналоговых доходов.

В полном объёме сохранено финансовое обеспечение социальных обязательств. На финансирование отраслей социальной сферы направлено свыше 70 процентов расходов областного бюджета, что на 7 процентов, или на 10,5 миллиарда рублей, выше уровня прошлого года.

Самое серьёзное внимание мы уделяем снижению уровня долговой нагрузки на областной бюджет и улучшению структуры госдолга. Так, с начала текущего года государственный долг сократился почти на 6 миллиардов рублей и на 1 ноября 2021 года составил 108 миллиардов 500 миллионов рублей. На ближайшие три года мы ставим задачу обеспечить безусловное исполнение соглашений с Минфином России. Как в части общего объёма долга, так и по рыночным заимствованиям. Планомерную работу по повышению эффективности управления финансовыми обязательствами региона, коллеги, всем нам необходимо продолжить.

На особом контроле – финансирование мероприятий в рамках национальных проектов. Текущие расходы на них (за счёт средств федерального и областного бюджетов) составили 32,2 миллиарда рублей, или более 77 процентов к плановым значениям.

Уважаемые депутаты!

Важнейшая задача, которая будет определять направления нашей работы, в том числе и бюджетной политики на предстоящий период - достижение национальных целей развития, определённых Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным.

В настоящее время на федеральном уровне сформирован пакет документов долгосрочного стратегического планирования. Президентом подписан Указ «Об утверждении Основ государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации». Утверждён Единый план по достижению национальных целей развития, одобрены стратегические инициативы.

Руководствуясь этими документами, в Свердловской области сегодня ведётся разработка Стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года. Стратегия строится вокруг таких ключевых направлений, как сохранение человеческого капитала, развитие «умных производств», переход к зелёной экономике. Это должен быть серьёзный, глубокий, научно и финансово обоснованный документ, на котором будет базироваться развитие Свердловской области на протяжении следующих трёх пятилеток. Рассчитываю, что депутаты Законодательного Собрания примут участие в разработке данной Стратегии.

Ключевые приоритеты бюджетной политики Свердловской области встроены в логику достижения национальных целей развития.

Приоритет номер один – борьба с бедностью и обеспечение стабильного роста доходов населения.

Что касается повышения заработной платы в бюджетном секторе, то необходимые средства в бюджете заложены. Не менее важен рост заработной платы в реальном секторе экономики. Я неоднократно ставил эту задачу перед бизнес-сообществом. И хочу отметить, что ситуация стала меняться. Конечно, этого недостаточно. Безусловно, мы будем ставить более амбициозные цели перед нашим бизнес-сообществом и реальным сектором экономики. Но, тем не менее за 8 месяцев текущего года среднемесячная номинальная заработная плата в Свердловской области составила 46,6 тысячи рублей, что на 9,4 процента выше уровня аналогичного периода прошлого года. Растёт средняя заработная плата и в реальном выражении, за 8 месяцев на 3,3 процента к аналогичному периоду прошлого года. Необходимо закрепить достигнутые результаты, не снижать набранную динамику.

Ещё один механизм преодоления бедности – это повышение социальной защищённости граждан. Президентом России поставлена задача по формированию целостной системы поддержки семей с детьми. Региональный компонент этой системы включает ряд мер – например, областной материнский капитал, который с начала года предоставлен почти семи тысячам семей. В 2022 году будет выдано не менее восьми тысяч сертификатов. Без сбоев осуществлены адресные меры поддержки – это президентские «школьные» выплаты и единовременные выплаты пенсионерам.

Решающее значение для роста доходов граждан имеет ситуация в сфере занятости.В целом, нам удалось вернуть ключевые параметры рынка труда к допандемийным значениям. По сравнению с началом года уровень безработицы сократился в 4,5 раза – до 1,2 процента. Численность занятого населения вернулась к уровню 2019 года.

Фото: Галина Соловьёва

Следующий приоритет – повышение качества и доступности социальной инфраструктуры.

Пожалуй, главное, чего люди сейчас ждут от нас, от власти, – это стабильная работа системы здравоохранения. Пандемия не помешала реализации наших планов по развитию уральской медицины. Мы запустили программу модернизации ее первичного звена, направив на эти цели в текущем году 3,1 миллиарда рублей. За счет этого медорганизации получат почти полторы тысячи единиц нового оборудования. Серьезно обновлен автопарк учреждений здравоохранения. Для нужд медицины поставлено 276 автомобилей. До конца года в сельских территориях будут смонтированы 11 модульных ФАПов и здание общеврачебной практики.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» открыта детская поликлиника в Кировском районе Екатеринбурга, ведется работа по переводу медучреждений в формат «бережливых поликлиник», завершен капремонт детской поликлиники в Реже. Мы усиливаем медицинскую базу по профилям «Кардиология» и «Онкология». Завершено переоснащение двух региональных сосудистых центров, а также 12 первичных сосудистых отделений в 10 городах, включая Алапаевск, Асбест, Краснотурьинск, Красноуфимск. Открыто 5 центров амбулаторной онкологической помощи в Екатеринбурге, Первоуральске, Качканаре и Ирбите. В 2022 году планируем создать еще пять онкоцентров и переоснастить 15 сосудистых центров и первичных сосудистых отделений.

Продолжаем системно решать задачи в сфере образования. Прежде всего, это создание новых мест в школах. К новому учебному году были открыты 8 зданий школ в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Карпинске. До конца года будут введены еще четыре объекта. В целом, в 2021 году планируем создать более 6,5 тысяч новых мест. Для повышения качества образования в сельских территориях открыто 98 центров «Точка роста». Ещё 106 таких центров планируем открыть в следующем году.

Большая работа проведена по развитию спортивной инфраструктуры. В Верхней Пышме открылся спортивный комплекс. В Талице построен крытый каток с искусственным льдом, а в Качканаре – дворец единоборств. В 2022 году мы сдаем несколько крупных спортивных объектов, которые будут задействованы при проведении Всемирной летней Универсиады.

Фото: Павел Ворожцов

Другой важный приоритет – обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни людей. В этом году мы видим хорошие результаты в строительствежилья. За 9 месяцев построено на 33 процента больше квадратных метров, чем за аналогичный период прошлого года. Рассчитываем сохранить набранный темп и выйти по итогам года на отметку в 2,7 миллиона квадратных метров жилья. Задача 2022 года –закрепиться на уровне не менее 2 миллионов 770 тысяч квадратных метров. Существенный импульс развитию территорий придала программа по строительству транспортной и социальной инфраструктуры «Стимул». Только в этом году по программе будет построено шесть детских садов и пять объектов дорожной инфраструктуры.

Опережающими темпами выполняются задачи по расселению аварийного жилья. Всего с 2019 года жилищные условия улучшили больше шести тысяч человек. Расселено без малого 102 тысячи квадратных метров аварийного жилья. Активно идет работа по запуску такого механизма стимулирования жилищного строительства как комплексное развитие территорий. Важно, что проекты КРТ рассматриваются не только для Екатеринбурга, но и для Сысерти, Среднеуральска и других городов-спутников, там, где есть рынок жилья.

Наряду с решением жилищных вопросов мы серьезно продвинулись и в развитии дорожной инфраструктуры. В этом году на развитие региональной дорожной сети, а также приведение дорог в порядок выделено в общей сложности почти 17,2 миллиарда рублей. За счет этого рассчитываем построить и реконструировать около 16 километров и привести в нормативное состояние 201 километр автодорог регионального значения. Примерно столько же будет отремонтировано в следующем году. Дополнительное федеральное финансирование позволило нам ускоренными темпами вести строительство и реконструкцию ЕКАДа. В следующем году мы намерены завершить реконструкцию участка «Семь Ключей – Большой Исток». На 2023 год запланирован ввод замыкающего участка ЕКАДа.

На финишную прямую выходит строительство трамвайной линии между Екатеринбургом и Верхней Пышмой. Стартовали работы по прокладке трамвайных путей в Академический район. В ближайших планах – организация трамвайного движения в Солнечный микрорайон Екатеринбурга.

Отдельно отмечу масштабную работу по благоустройству территорий. На начало ноября было завершено благоустройство 80 объектов. Активно ведутся работы в муниципальных образованиях, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Такие проекты реализуются в Сысерти, Новоуральске, Заречном, Верхотурье, Верхнем Тагиле, других городах. В 2022 году мы рассчитываем на федеральную поддержку мероприятий по благоустройству общественных территорий в размере полутора миллиардов рублей. В планах благоустроить 15 дворовых и 40 общественных территорий в 34 муниципалитетах.

Современные стандарты жизни неразрывно связаны с качественной работой жилищно-коммунального комплекса.Сегодня во многих муниципалитетах реализуются крупные проекты по повышению качества питьевой воды. Так, в Первоуральске завершается модернизация и настройка насосно-фильтровальной станции. В 2022 году в Кушве планируется завершить обновление системы водоснабжения, а в поселке Монетный Березовского городского округа – начать реконструкцию насосной станции.

Продолжается работа по газификации территорий.

В сводный график догазификации включено более 30 тысяч домовладений. Подано 10 тысяч заявок на подключение.

Мероприятия планируется осуществлять поэтапно, учитывая техническую возможность сети газоснабжения и готовность потребителей. В ближайших планах – обеспечить газоснабжение и улучшить условия проживания почти для 8 тысяч уральцев.

Безусловно, для индустриальной Свердловской области особое значение имеют вопросы экологии, снижения уровня загрязнения воздуха, ликвидации объектов накопленного вреда. Так, в рамках проекта «Чистая страна» ведется рекультивация полигона «Широкореченский» в Екатеринбурге, в 2022 году стартует аналогичный проект в Арамили.

Хотел бы подробнее остановиться на таком приоритете как обеспечение устойчивого и качественного развития региональной экономики.

Важнейшими направлениями являются дальнейшая технологическая модернизация производств, рост производительности труда, ускоренное внедрение научных разработок, применение эффективных методов управления.

Один из механизмов стимулирования этих процессов – региональная система налоговых преференций.

По объему предоставляемых налоговых льгот мы входим в число российских лидеров. Так, в 2020 году объем преференций составил 15,7 миллиарда рублей. По текущей оценке, в этом году их объем вырастет ещё почти на миллиард рублей. Рост прогнозируется и в 2022 году – до 17,7 миллиарда рублей.

Значительной частью налоговых льгот, более 60 процентов, пользуются представители малого и среднего бизнеса. Поэтому эти меры мы рассматриваем как механизм решения не только чисто экономических, но и социальных задач. Также считаю важным продлить льготную пониженную ставку по единому сельскохозяйственному налогу. Это значимое решение для наших аграриев.

Следующий инструмент обеспечения экономического роста – инвестиционная активность.

Для нас это вопрос наиважнейший. Актуальным остается повышение эффективности работы институтов развития. Не исчерпаны резервы улучшения инвестиционной привлекательности региона. Сохраняет свое значение совершенствование законодательства в инвестиционной сфере. Рассчитываю в этом вопросе на продуктивную работу депутатского корпуса. У нас уже сформирован пул инвестиционных проектов, реализация которых послужит укреплению экономики муниципалитетов и региона в целом, созданию новых рабочих мест, росту заработной платы.

В частности, это проект компании «Синергия» в Верхней Туре по созданию высокотехнологичного производства по обработке древесины. В целом я недавно рассматривал этот проект уже туда вложено более 8 миллиардов рублей. А общий объём после завершения составит более 20 миллиардов. В Верхней Салде на площадке «Титановой долины» компания «Аллегро» строит современный колесопрокатный стан. Продолжается формирование на базе «Уральского завода гражданской авиации» кластера по выпуску авиационной техники.

В целом, корпоративный сектор укрепляет свои инвестиционные возможности. По итогам 8 месяцев прибыль прибыльных крупных и средних организаций Свердловской области выросла в 2,1 раза к аналогичному периоду прошлого года, превысив 412 миллиардов рублей. В связи с этим рассчитываю на рост инвестиций в основной капитал.

Мощным инструментом инновационного роста становится Уральский межрегиональный научно-образовательный центр.

На продвижение инициатив НОЦа выделен федеральный грант и средства областного бюджета, это чуть больше 200 миллионов рублей. Среди перспективных направлений работы НОЦа – участие в проектах низкоуглеродного развития. На базе Коуровской обсерватории УрФУ открыт карбоновый полигон «Урал-Карбон». Его задача – предложить предприятиям технологические решения по контролю за выбросом парниковых газов.

К числу приоритетов нашей работы относится повышение «цифровой зрелости» региона.

Необходимо нарастить объемы и повысить качество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых жителям области в электронном виде. Мы должны максимально полно включиться в федеральные проекты цифровой трансформации госуправления и социальной сферы, активизировать работу по развитию Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.

Теперь что касается основных параметров бюджета Свердловской области на 2022 год.

Доходы прогнозируются на уровне 332 миллиардов рублей, расходы – более 341 миллиарда рублей.

Кто, коллеги, работает более двух сроков подряд, могут наблюдать, что сохраняется социальная ориентированность бюджета. Это наш безусловный приоритет.

Расходы на социальную сферу составят 236 миллиардов рублей – это порядка 70 процентов от общего объема расходов бюджета.

Мы обеспечиваем необходимую финансовую базу для реализации нацпроектов. На эти цели предусмотрено почти 37 миллиардов рублей из областного и федерального бюджетов.

Возрастает финансовая помощь местным бюджетам. Планируется перечислить муниципалитетам в виде дотаций более 32 миллиардов рублей.

Уважаемые коллеги, большойпотенциал экономического и социального роста Свердловской области мы видим в ряде стратегических проектов развития с сильным мультипликативным эффектом. Обозначу наиболее важные из них.

Прежде всего, это формирование санитарного щита Урала, сохранение здоровья людей.

Мы уже идем по этому пути, начав реализацию программы «Общественное здоровье уральцев». Наша принципиальная позиция заключается в том, чтобы на системной основе усиливать сферу здравоохранения, решать кадровую проблему отрасли, стимулировать выпуск современной продукции для её нужд.

Во многом эти задачи будут решаться в рамках создающегося инновационного медицинского кластера в Екатеринбурге. Этот проект получил поддержку Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Владимировича Мишустина, во время его визита к нам в Екатеринбург на открытие выставки ИННОПРОМ. Подписано соответствующее соглашение с Минздравом и уже со следующего года этот проект начнёт реализовываться

Далее. Мы продолжим концентрировать усилия на развитии региональной транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры.

В 2021 году по решению Президента России разработан новый инструмент стимулирования развития территорий – «Инфраструктурное меню». Свердловская область сформировала заявки для участия во всех его ключевых опциях. Я попрошу наших коллег, депутатов государственной думы и сенаторов включиться в продвижение и лоббирование для получения необходимых средств на реализацию этих проектов. Мы ещё дополнительно встретимся и проработаем порядок взаимодействия

Так, региону одобрен инфраструктурный бюджетный кредит в размере почти 12 миллиардов рублей. Средства будут направлены на развитие пяти планировочных районов Екатеринбурга. Это позволит возвести почти семь миллионов квадратных метров доступного жилья, обеспеченного необходимой инфраструктурой. Кроме того, мы прорабатываем возможность привлечения дополнительных инвестиционных ресурсов. В том числе за счет реструктуризации федеральных кредитов. Высвободившиеся средства планируется направить на развитие объектов транспортной и производственной инфраструктуры.

Ещё один механизм – привлечение средств, полученных в результате выпуска инфраструктурных облигаций, на развитие инженерных и транспортных объектов района Новокольцовский.

В планах – подать заявку на привлечение средств Фонда национального благосостояния на строительство очистных сооружений в Верхотурье и Арамили.

Безусловно, стратегически важным для региона является продление скоростной автодороги М12 Москва-Казань до Екатеринбурга. В июле я докладывал Президенту России о готовности региона к реализации проекта. Многие коллеги принимали участие в работе «Депутатской вертикали», где мы подробно рассматривали те эффекты, которые принесёт строительство этой дороги.

В число стратегически значимых проектов входит и создание университетского кампуса мирового уровня.

Базой для него послужат объекты, построенные к Всемирным студенческим играм. И мы очень продуманно к этому шли. И, видимо, другие варианты создания кампуса мирового уровня, чем проведение Универсиады, нам было бы сложно вообще реализовать. Сегодня мы видим реализацию этого проекта в готовности. И я не сомневаюсь, что по итогам проведения Универсиады мы продолжим реализацию по насыщению территории деревни Универсиады дополнительными учебными корпусами, которые так необходимы нашему университету и экономике в целом.

Уважаемые депутаты Законодательного Собрания Свердловской области! Коллеги!

Еще раз подчеркну – всё, что мы планируем и делаем для устойчивого развития экономики региона, улучшения делового климата, внедрения инновационных технологий и решений, должно способствовать росту качества жизни людей. Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области

Это главная цель бюджетной политики. Уверен, что мы с вами являемся единомышленниками и соратниками в достижении данной цели.

Благодарю за внимание.

midural.ru