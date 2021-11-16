Елена Чечунова возглавила фракцию "Единой России" в парламенте Свердловской области

Елена Чечунова и ранее возглавляла фракцию "ЕР" в региональном парламенте. Фото: Алексей Кунилов

Руководителем фракции "Единой России" в парламенте Свердловской области стала Елена Чечунова. Она занимала этот пост и в прошлом созыве.

Такое решение было принято сегодня во время заседания фракции "Единой России" в Законодательном собрании Свердловской области. Об этом сообщают в пресс-службе регионального отделения партии.

"Елена Валерьевна имеет большой опыт такой работы, а то, как действовала фракция партии в предыдущем созыве, является примером для выстраивания подобной работы в муниципалитетах, где у нас также созданы фракции в местных думах. Поэтому, считаю, что решение абсолютно правильное, и под руководством Елены Валерьевны наша фракция будет работать слаженно и конструктивно", - сказал секретарь Свердловского отделения "Единой России" Виктор Шептий.

Напомним, в этом году Елена Чечунова получила депутатский мандат. Место в региональном парламенте освободилось после перехода Александра Высокинского на работу в Совет Федерации.

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