У комитета по молодёжной политике свердловского Заксобрания сменился председатель

Пост займёт Елена Чечунова. Фото: Алексей Кунилов.

Михаила Зубарева освободили от должности председателя комитета Законодательного собрания Свердловской области по молодёжной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма. Такое решение депутаты регионального парламента приняли на сегодняшнем заседании.

Соответствующий проект постановления внесла на рассмотрение председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина. Она предложила на пост главы комитета кандидатуру Елены Чечуновой.

- Мы обсудили этот вопрос с партийным руководством, я посоветовалась с заместителями. Елена Валерьевна уже имела серьёзный опыт работы в молодёжном комитете, а Михаил Валерьевич проработал там всего две недели. Я ему предложила возглавить комитет по региональной политике и развитию местного самоуправления (сейчас этот комитет в статусе исполняющего обязанности председателя возглавляетВиктор Якимов - Прим. ред), - пояснила Людмила Бабушкина.

Напомним, на президиуме регионального политсовета партии "Единая Россия"было принято решение о том, что вакантный депутатский мандат получит Елена Чечунова. Место в свердловском Заксобрании освободилось после перехода Александра Высокинского на работу в Совет Федерации.

Елена Чечунова ранее трижды избиралась в Заксобрание: в 2006, 2011 и 2016 годах. В прошлом созыве она возглавляла комитет по молодёжной политике, развитию спорта, физкультуры и туризма и руководила фракцией "Единой России". Кстати, сегодня как раз стало известно, что она снова стала руководителем фракции в региональном парламенте.