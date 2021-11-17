Виктория Ивачёва: "Не вижу ничего плохого, если в семье одни и те же взгляды"

Передача освободившихся мандатов новым депутатам гордумы Екатеринбурга в этом году активно обсуждалась в СМИ. Всё потому, что один из них перешёл супруге первого секретаря обкома КПРФ и зампредседателя ЗССО Александра Ивачёва – Виктории.«Облгазета» уже не раз общалась с жёнами известных свердловчан, но в этот раз разговор по понятным причинам пошёл не только о семье.
Конфликта поколений – нет
– Виктория, расскажите, как вы попали в КПРФ?
– Я пришла в партию совершенно осознанно. В 18 лет вступила в ряды Союза коммунистической молодёжи. Побывала на самых знаковых праздничных мероприятиях – таких, как Первомайская демонстрация в Москве. Послушала вживую выступления Геннадия Андреевича Зюганова- по телевизору их в полном объёме не транслируют. Тогда я поняла, что разделяю взгляды партии и хочу здесь быть. В 19 лет вступила в КПРФ, начала партийную деятельность и втянулась коллектив. Сначала просто участвовала в партийных мероприятиях, а потом уже стала выступать их организатором.
– Читала, что вы в 23 года руководили райкомом партии у себя на родине, в Туле. Не было конфликта поколений?
– Не могу сказать, что испытывала какие-то серьёзные трудности. Старшее поколение всегда с удовольствием делится своими знаниями, помогает. И нам интересно побольше узнавать от них о том уникальном опыте создания социального государства, которого больше нигде в мире не было.
В последние годы количество молодёжи в партии растёт, наши старшие товарищи это понимают. Например, наше свердловское отделение сейчас является одним из самым молодых обкомов партии в стране – у нас в руководстве большинство секретарей в возрасте от 30 до 40 лет. Во многих других регионах дела обстоят таким же образом.
– Почему самая старшая среди других российских партий сейчас так активно прирастает молодёжью?
– Я думаю, что молодые люди приходят в ряды партии по нескольким причинам. Во-первых, это богатое историческое наследие Советского Союза, которое никого не оставляет равнодушным. Во-вторых, сейчас многим не хватает социальной справедливости, которой всегда пыталась добиться партия. Кроме того, молодые люди всё чаще обращаются к опыту основателей. Книга Карла Маркса «Капитал» сейчас одна из самых выпускаемых и читаемых не только в нашей стране, но и по всему миру. Кстати, историей интересуются и совсем юные ребята. В конце октября мы отмечали день рождения Ленинского комсомола. Руководитель нашего горкома партии в Екатеринбурге Владимир Леонтьевич Мухоморовпривёл на мероприятие шестиклассника, который не так давно пришёл к нему в горком и рассказал, что сейчас изучает труды Сталина.
Командная работа
– В Свердловской области вы возглавляете партийную организацию «Надежда России». Чем она занимается?
– Правильнее сказать, что это самостоятельная женская организация, которая существует параллельно с партией. Всероссийский союз «Надежда России» возглавляет Нина Александровна Останина, которая стала председателем комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Так как в каждом регионе свои особенности, проекты региональных отделений союза тоже отличаются. Например, девочки из Тюмени запустили ютуб-канал «На шпильках» с новостями, ориентированными на женскую аудиторию.
Мы в Свердловской области развиваем социальный проект «Идём дорогою добра». Собираем продуктовые наборы для многодетных семей в муниципалитетах, которые будем вручать в преддверии Нового года. Депутаты Законодательного собрания дают нам бесплатные билеты на детские ёлки – в прошлом году раздали деткам 120 билетов. Оказываем женщинам в области юридическую помощь, когда это требуется. Проводим культурно-просветительские викторины, ищем возможности для бесплатного дополнительного образования, занимаемся патриотическим воспитанием. В следующем году исполняется 100 лет пионерской организации. Если не помешает пандемия, хотим сделать красивый концерт-собрание во Дворце пионеров, привезти ребят со всей области.
– Сколько сейчас пионерских организаций в регионе?
– Раньше была серьёзная финансовая и организационная поддержка пионерии на государственном уровне – сейчас всё держится на инициативе самих партийцев. При подготовке мероприятий мы предполагаем, что в регионе сейчас около 600–700 пионеров.
– В городской думе Екатеринбурга вы тоже будете заниматься социальными вопросами?
– Да, я вошла в состав комиссии по социальной политике и здравоохранению и комиссии по безопасности.
– Передача вам мандата депутата гордумы активно обсуждалась в СМИ и соцсетях, и часто можно было встретить едкие комментарии. Например, говорили, что вы попали в городскую думу только благодаря вашему супругу – руководителю обкома партии. Как вы всё это переживаете?
– Я спокойно отношусь к таким комментариями. Не вижу ничего плохого, если у членов семьи одни и те же взгляды. Александр пришёл в партию в 18 лет, я в 19. Познакомились мы в Москве на партийном мероприятии – тогда каждый из нас приехал в Лужники на последний день агитационной кампании Геннадия Андреевича Зюганова на президентских выборах 2012 года. Сейчас мы работаем как одна команда.
– Как удаётся совмещать статус мамы с партийной работой?
– Прекрасно. Да, часто приходится задерживаться в обкоме до позднего вечера. В такие моменты мы привозим сюда детей, я оборудую для них место. У нас в отделении есть небольшая кухонька, поэтому никаких проблем не возникает. Если нам обоим нужно уехать в Москву на партийное мероприятие – с мальчиками остаются наши родители, за что мы им очень благодарны. Но иногда ездим в такие командировки вместе с детьми. И мы такие не одни. Я уже говорила, что молодёжи в партии много. У нас есть несколько таких мам. Мы с удовольствием общаемся семьями, привозим детям какие-то подарочки друг от друга.
Обошли каждый двор
– Возвращаясь к депутатской работе: есть какая-то проблема, какой-то наказ избирателей, с которым вы планируете разобраться в первую очередь? Знаю, что в Чкаловском районе, от которого вы шли на выборы, КПРФ активно общалась с жителями по проблеме точечной застройки.
– Безусловно, мы будем отстаивать интересы наших граждан. Людей, которые нас поддержали. Начиная с выборов 2016 года, я участвовала в кампаниях и как секретарь обкома по организационно-партийной и кадровой работе, и как кандидат-списочник в Заксобрание и городскую думу Екатеринбурга. Не совру, если скажу, что в Чкаловском районе мы обошли практически каждый двор. Мы организовывали праздники двора – взрослое население могло подойти к кандидатам со своими вопросами, оставить наказы, а для детей устраивали конкурсы на сладкие и памятные призы. И если посмотреть на результаты выборов в этом году по нашему району – заметны результаты активности, которую мы проявляем не первый год.
Напомним, от Чкаловского района Екатеринбурга в новый созыв Заксобрания области были избраны сразу два депутата от КПРФ – одномандатник Александр Ивачёв и списочник Олег Гордеев. До избрания Олег Гордеев представлял интересы Чкаловского района в гордуме Екатеринбурга. Его мандат и перешёл собеседнице «ОГ»
Действительно, среди наказов избирателей есть проблема точечной застройки. Это неправильно, когда в сложившихся микрорайонах начинают строить свечки, не предусматривая, например, дополнительных садиков и школ. Мы очень чутко реагируем на такие обращения, стараемся помочь юридически и организационно. Если нужно встать и перегородить путь технике во двор – мы тоже делаем это вместе с жильцами. Надеюсь, что депутатский статус поможет привлечь широкое внимание ко многим таким же важным проблемам, и власти пойдут на какие-то шаги по их решению.
– Сейчас по своим знакомым могу сказать, что среди молодых людей отношение к депутатам и политикам вообще достаточно негативное и скептическое. Почему это происходит?
– Я думаю, что многих молодых людей сейчас не устраивает социальная политика в целом, поэтому отношение к людям, принимающим решения, скорее негативное. Исправлять эту ситуацию нужно исключительно личным примером – своей депутатской активностью и голосованием исходя из установок избирателей.
Досье «ОГ»
Виктория Михайловна ИВАЧЁВА родилась в Туле. Окончила Тульский государственный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление».
Член КПРФ с 2006 года, кандидат в члены ЦК КПРФ, секретарь Свердловского областного отделения КПРФ по организационно-партийной и кадровой работе. Председатель ООД «Всероссийский Женский Союз – Надежда России» в Свердловской области.
С мая 2008 года занимала должность заведующего сектором отдела молодёжной политики ЦК КПРФ, затем отдела семьи, материнства и детства.
С 2014 года работает в Свердловском областном отделении КПРФ.
Имеет опыт работы депутатом думы муниципального образования в двух созывах, также занимала должность первого секретаря районного отделения КПРФ.
Замужем. Воспитывает двоих детей.
- Опубликовано в №213 от 18.11.2021