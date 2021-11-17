Виктория Ивачёва: "Не вижу ничего плохого, если в семье одни и те же взгляды"

Партийной работой Виктория Ивачёва занимается уже 15 лет. Фото: Павел Ворожцов

Передача освободившихся мандатов новым депутатам гордумы Екатеринбурга в этом году активно обсуждалась в СМИ. Всё потому, что один из них перешёл супруге первого секретаря обкома КПРФ и зампредседателя ЗССО Александра Ивачёва – Виктории.«Облгазета» уже не раз общалась с жёнами известных свердловчан, но в этот раз разговор по понятным причинам пошёл не только о семье.

Конфликта поколений – нет

– Виктория, расскажите, как вы попали в КПРФ?

– Я пришла в партию совершенно осознанно. В 18 лет вступила в ряды Союза коммунистической молодёжи. Побывала на самых знаковых праздничных мероприятиях – таких, как Первомайская демонстрация в Москве. Послушала вживую выступления Геннадия Андреевича Зюганова- по телевизору их в полном объёме не транслируют. Тогда я поняла, что разделяю взгляды партии и хочу здесь быть. В 19 лет вступила в КПРФ, начала партийную деятельность и втянулась коллектив. Сначала просто участвовала в партийных мероприятиях, а потом уже стала выступать их организатором.

– Читала, что вы в 23 года руководили райкомом партии у себя на родине, в Туле. Не было конфликта поколений?

– Не могу сказать, что испытывала какие-то серьёзные трудности. Старшее поколение всегда с удовольствием делится своими знаниями, помогает. И нам интересно побольше узнавать от них о том уникальном опыте создания социального государства, которого больше нигде в мире не было.

В последние годы количество молодёжи в партии растёт, наши старшие товарищи это понимают. Например, наше свердловское отделение сейчас является одним из самым молодых обкомов партии в стране – у нас в руководстве большинство секретарей в возрасте от 30 до 40 лет. Во многих других регионах дела обстоят таким же образом.

В Свердловском областном отделении КПРФ Виктория Ивачёва отвечает за организационно-партийную и кадровую работу. Фото: Павел Ворожцов

– Почему самая старшая среди других российских партий сейчас так активно прирастает молодёжью?

– Я думаю, что молодые люди приходят в ряды партии по нескольким причинам. Во-первых, это богатое историческое наследие Советского Союза, которое никого не оставляет равнодушным. Во-вторых, сейчас многим не хватает социальной справедливости, которой всегда пыталась добиться партия. Кроме того, молодые люди всё чаще обращаются к опыту основателей. Книга Карла Маркса «Капитал» сейчас одна из самых выпускаемых и читаемых не только в нашей стране, но и по всему миру. Кстати, историей интересуются и совсем юные ребята. В конце октября мы отмечали день рождения Ленинского комсомола. Руководитель нашего горкома партии в Екатеринбурге Владимир Леонтьевич Мухоморовпривёл на мероприятие шестиклассника, который не так давно пришёл к нему в горком и рассказал, что сейчас изучает труды Сталина.

Командная работа

– В Свердловской области вы возглавляете партийную организацию «Надежда России». Чем она занимается?

– Правильнее сказать, что это самостоятельная женская организация, которая существует параллельно с партией. Всероссийский союз «Надежда России» возглавляет Нина Александровна Останина, которая стала председателем комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Так как в каждом регионе свои особенности, проекты региональных отделений союза тоже отличаются. Например, девочки из Тюмени запустили ютуб-канал «На шпильках» с новостями, ориентированными на женскую аудиторию.

Мы в Свердловской области развиваем социальный проект «Идём дорогою добра». Собираем продуктовые наборы для многодетных семей в муниципалитетах, которые будем вручать в преддверии Нового года. Депутаты Законодательного собрания дают нам бесплатные билеты на детские ёлки – в прошлом году раздали деткам 120 билетов. Оказываем женщинам в области юридическую помощь, когда это требуется. Проводим культурно-просветительские викторины, ищем возможности для бесплатного дополнительного образования, занимаемся патриотическим воспитанием. В следующем году исполняется 100 лет пионерской организации. Если не помешает пандемия, хотим сделать красивый концерт-собрание во Дворце пионеров, привезти ребят со всей области.

– Сколько сейчас пионерских организаций в регионе?

– Раньше была серьёзная финансовая и организационная поддержка пионерии на государственном уровне – сейчас всё держится на инициативе самих партийцев. При подготовке мероприятий мы предполагаем, что в регионе сейчас около 600–700 пионеров.

– В городской думе Екатеринбурга вы тоже будете заниматься социальными вопросами?

– Да, я вошла в состав комиссии по социальной политике и здравоохранению и комиссии по безопасности.

– Передача вам мандата депутата гордумы активно обсуждалась в СМИ и соцсетях, и часто можно было встретить едкие комментарии. Например, говорили, что вы попали в городскую думу только благодаря вашему супругу – руководителю обкома партии. Как вы всё это переживаете?

– Я спокойно отношусь к таким комментариями. Не вижу ничего плохого, если у членов семьи одни и те же взгляды. Александр пришёл в партию в 18 лет, я в 19. Познакомились мы в Москве на партийном мероприятии – тогда каждый из нас приехал в Лужники на последний день агитационной кампании Геннадия Андреевича Зюганова на президентских выборах 2012 года. Сейчас мы работаем как одна команда.

На избирательный участок 19 сентября этого года супруги Ивачёвы пришли вместе. Фото: Алексей Кунилов

– Как удаётся совмещать статус мамы с партийной работой?

– Прекрасно. Да, часто приходится задерживаться в обкоме до позднего вечера. В такие моменты мы привозим сюда детей, я оборудую для них место. У нас в отделении есть небольшая кухонька, поэтому никаких проблем не возникает. Если нам обоим нужно уехать в Москву на партийное мероприятие – с мальчиками остаются наши родители, за что мы им очень благодарны. Но иногда ездим в такие командировки вместе с детьми. И мы такие не одни. Я уже говорила, что молодёжи в партии много. У нас есть несколько таких мам. Мы с удовольствием общаемся семьями, привозим детям какие-то подарочки друг от друга.

Обошли каждый двор

– Возвращаясь к депутатской работе: есть какая-то проблема, какой-то наказ избирателей, с которым вы планируете разобраться в первую очередь? Знаю, что в Чкаловском районе, от которого вы шли на выборы, КПРФ активно общалась с жителями по проблеме точечной застройки.

– Безусловно, мы будем отстаивать интересы наших граждан. Людей, которые нас поддержали. Начиная с выборов 2016 года, я участвовала в кампаниях и как секретарь обкома по организационно-партийной и кадровой работе, и как кандидат-списочник в Заксобрание и городскую думу Екатеринбурга. Не совру, если скажу, что в Чкаловском районе мы обошли практически каждый двор. Мы организовывали праздники двора – взрослое население могло подойти к кандидатам со своими вопросами, оставить наказы, а для детей устраивали конкурсы на сладкие и памятные призы. И если посмотреть на результаты выборов в этом году по нашему району – заметны результаты активности, которую мы проявляем не первый год.

Напомним, от Чкаловского района Екатеринбурга в новый созыв Заксобрания области были избраны сразу два депутата от КПРФ – одномандатник Александр Ивачёв и списочник Олег Гордеев. До избрания Олег Гордеев представлял интересы Чкаловского района в гордуме Екатеринбурга. Его мандат и перешёл собеседнице «ОГ»

Действительно, среди наказов избирателей есть проблема точечной застройки. Это неправильно, когда в сложившихся микрорайонах начинают строить свечки, не предусматривая, например, дополнительных садиков и школ. Мы очень чутко реагируем на такие обращения, стараемся помочь юридически и организационно. Если нужно встать и перегородить путь технике во двор – мы тоже делаем это вместе с жильцами. Надеюсь, что депутатский статус поможет привлечь широкое внимание ко многим таким же важным проблемам, и власти пойдут на какие-то шаги по их решению.

– Сейчас по своим знакомым могу сказать, что среди молодых людей отношение к депутатам и политикам вообще достаточно негативное и скептическое. Почему это происходит?

– Я думаю, что многих молодых людей сейчас не устраивает социальная политика в целом, поэтому отношение к людям, принимающим решения, скорее негативное. Исправлять эту ситуацию нужно исключительно личным примером – своей депутатской активностью и голосованием исходя из установок избирателей.

Досье «ОГ» Виктория Михайловна ИВАЧЁВА родилась в Туле. Окончила Тульский государственный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление». Член КПРФ с 2006 года, кандидат в члены ЦК КПРФ, секретарь Свердловского областного отделения КПРФ по организационно-партийной и кадровой работе. Председатель ООД «Всероссийский Женский Союз – Надежда России» в Свердловской области. С мая 2008 года занимала должность заведующего сектором отдела молодёжной политики ЦК КПРФ, затем отдела семьи, материнства и детства. С 2014 года работает в Свердловском областном отделении КПРФ. Имеет опыт работы депутатом думы муниципального образования в двух созывах, также занимала должность первого секретаря районного отделения КПРФ. Замужем. Воспитывает двоих детей.