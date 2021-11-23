В свердловское Заксобрание поступили законопроекты о QR-кодах в транспорте

Следующее заседание Заксобрание пройдёт 7 декабря. На нём будут рассмотрены федеральные законопроекты о QR-кодах. Фото: Галина Соловьёва

В Законодательное собрание Свердловской области поступили федеральные законопроекты о QR-кодах в транспорте и общественных местах. Депутаты рассмотрят их на заседании областного парламента 7 декабря.

Об этом "Областной газете" сообщили в пресс-службе свердловского Заксобрания. Ранее в ходе брифинга 16 ноября председатель областного парламента Людмила Бабушкина прокомментировала федеральные законы о QR-кодах.

"Как только к нам, в Законодательное Собрание Свердловской области, поступят проекты федеральных законов об использовании QR- кодов в общественных местах и на транспорте, мы начнём самое широкое их обсуждение. Конечно, к дискуссии вокруг данных законопроектов мы привлечём представителей различных общественных организаций", – отметила Людмила Бабушкина.

Напомним, что 12 ноября Правительство России внесло законопроекты в Госдуму. Предполагается, что оба документа - о введении QR-кодов для посещения общественных мест и для проезда на железнодорожном и авиационном транспорте - будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля россияне смогут предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста на ковид, но после этой даты результаты ПЦР-теста будут приниматься только у граждан с медотводом от вакцинации от коронавируса.

Решение об использовании QR-кодов будут принимать региональные власти. Также на руководство субъектов РФ возлагается обязанность утвердить перечень объектов, где будут проверять QR-коды и справки. Коды по-прежнему не будут нужны при посещении аптек и магазинов с продуктами питания и товарами первой необходимости.

Ожидается, что Госдума может рассмотреть законопроекты о QR-кодах в первом чтении в декабре.

Читайте также:

В Татарстане начали действовать QR-коды в общественном транспорте.