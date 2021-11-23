Евгений Куйвашев встретился с послом Уганды в РФ Джонсоном Агарой Олвой

Джонсон Агара Олва прибыл в Екатеринбург для знакомства с экономическим и культурным потенциалом региона. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл встречу с Полномочным послом Уганды в России Джонсоном Агарой Олвой. Они обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества.

Глава региона рассказал дипломату об экспортных возможностях уральских предприятий и мощном образовательном ресурсе учебных заведений области.

"Свердловская область готова предложить проекты в сфере поставок оборудования для пищевых производств, электроэнергетики, водоподготовки, IT, оснащения больниц медицинским оборудованием, а также проекты в сфере разработки месторождений полезных ископаемых, подготовки высококвалифицированных кадров", – цитирует Евгения Куйвашева департамент информполитики региона.

Посол поблагодарил за приём и подчеркнул, что цель его визита имеет практическую направленность.

"Я второй раз в Свердловской области и вижу огромный потенциал сотрудничества по тем направлениям, которые Вы назвали. Уганда является крупным импортёром российской продукции, при этом мы работаем над расширением поставок из России", - сказал дипломат из Уганды.

Он отметил, что по прибытии в Москву начнёт прорабатывать полученные предложения. В рамках визита в Екатеринбург Джонсон Агара Олва посетил свердловские компании, производящие реагенты для очистки воды, упаковочные материалы, медицинское о оборудование.

В 2020 году Свердловская область экспортировала в Уганду металлургическую продукцию на 23 тыс. долл.США. Импортные поставки в регион не осуществлялись. Основу экономики африканской страны составляет сельское хозяйство, основа экспорта - кофе.