Политическая арифметика: сколько членов и сторонников у партий в Свердловской области?

Фото: Алексей Кунилов

По традиции после выборов партиям, показавшим лучший результат на выборах, дают неофициальный статус «первой», «второй» или последующих политических сил в стране. Ориентируются при этом на количество мандатов, которые получила партия в представительных и законодательных органах власти. Но есть и другой важный показатель, про который часто забывают – число членов и сторонников партии. И при сравнении этих показателей у разных политических объединений, работающих в Свердловской области, можно обнаружить интересные закономерности.

Лидеры и догоняющие

Мы запросили данные о количестве членов и сторонников у шести партий, представители которых работают в Заксобрании области и самой крупной городской думе – Екатеринбурга.

Ожидаемо самое большое количество членов и сторонников партии оказалось у «Единой России». Это свыше 48 тысяч членов партии и ещё более 17 тысяч сторонников – потенциальных кандидатов в члены партии, которые разделяют политические взгляды единороссов.

На второй строчке также ожидаемо оказалась КПРФ. Правда, членов партии у них в 24 раза меньше, чем у «Единой России» (48 тысяч против 2)!

– На минувших выборах КПРФ удвоила число своих избирателей, все эти люди – наши единомышленники, те кто поддерживает и разделяет наши взгляды. Мы хотим видеть в рядах КПРФ людей, готовых принимать активное участие в жизни региона и вести деятельность по защите интересов граждан, – отметил первый секретарь Свердловского обкома КПРФ Александр Ивачёв.

Иллюстрация: Источник: данные партий

В свою очередь, серьёзный отрыв наблюдается у крупных партий от малых политических объединений. Например, количество членов КПРФ в регионе в 10 раз больше, чем у партии «Яблоко» (2000 против 200). А у новой во всех смыслах партии «Новые люди» в Свердловской области пока только 10 членов партии. Объясняют ситуацию они примерно одинаково.

– Количество членов партии в последние годы у нас существенно не менялось, потому что мы не гонимся за наращиванием количества – нам намного важнее, чтобы люди, которые разделяют наши взгляды, реально работали в территориях, – сказал «ОГ» председатель свердловского отделения партии «Яблоко» Максим Петлин.

– Для нас членство в партии – это институт, к которому мы относимся особенно трепетно и требовательно, поэтому их число ограниченно, – сказала «ОГ» руководитель аппарата свердловского отделения партии «Новые люди» Ирина Виноградова.

Жёсткий отбор

Любопытно, что при сравнении правил приёма в партию можно обнаружить, что именно в самой многочисленной партии «Единой России» они окажутся самыми жёсткими. В соответствии с уставом «ЕР», приём в члены партии осуществляется из числа сторонников со стажем не менее шести месяцев на основании личного письменного заявления вступающего.

Обратиться с таким заявлением можно в первичное (ПО) или местное отделение партии (МОП) по месту постоянного или преимущественного проживания.

Заявление рассматривает местный политсовет или общее собрание первичного отделения.

О принятом решении они уведомляют региональный исполнительный комитет (РИК).

В свою очередь, РИК направляет их в Центральный исполнительный комитет партии для изготовления партийного билета.

В остальных политических объединениях правила приёма проще. Можно заполнить заявление на приём в число сторонников или членов партии в региональном или местном отделении, а также в специальных формах на сайте партии или в соцсетях. При этом, например, руководитель аппарата ЛДПР в Свердловской области Антон Безденежных рассказал, что по старинке в их партию уже мало кто вступает – людям удобнее подать анкету через сайт, чем прийти в отделение партии лично.

Отдельно в «Единой России» ведётся работа со сторонниками партии. У секретаря регионального отделения Виктора Шептия есть заместитель – Виктор Бабенко, который курирует эту работу и возглавляет свердловский региональный совет сторонников «ЕР».

Кстати, оказалось, что не во всех партиях есть официальный статус сторонника. Например, его нет в партии «Справедливая Россия – За правду».

Информация конфиденциальная?

В ходе подготовки материала мы столкнулись с тем, что уже упомянутая «Справедливая Россия – За правду» и ЛДПР не разглашают данные о членстве в партии.

– К сожалению, это конфиденциальная информация, – сказал «ОГ» лидер партии Жириновского на Среднем Урале Александр Каптюг.

Не объяснили причины «конфиденциальности» информации и представители «эсеров». Отвечая на вопросы «Облгазеты», председатель совета реготделения партии «Справедливая Россия – За правду» Андрей Кузнецов лишь подчеркнул, что в партию принимают не просто неравнодушных людей, а тех, кто готов вести конструктивный диалог:

– Мы рады видеть тех, кто умеет бороться, для кого справедливость – не пустой звук. Однако с теми, кто «просто против всех», нам не по пути. Нам нужны думающие люди.

По мнению директора центра «Аналитик», руководителя проекта «Гражданский университет Свердловской области» Андрея Мозолина, ничего удивительного в такой конфиденциальности нет.

– Если некоторые партии покажут реальное количество тех людей, которые в них состоят, это будет выглядеть очень печально, – считает политолог.

От реальных – к виртуальным

Андрей Мозолин также отметил, что сегодня в большинстве партий работа с теми, кто разделяет её взгляды, отличается от той работы, которую вела КПСС:

– В советское время традиционно основой партий были её члены, причём официальные – те, у которых есть партбилет, которые платят членские взносы. Это членство давало определённые привилегии. Сегодня же большинство парламентских партий носят виртуальный характер. У них есть раскрученные бренды (те же «Новые люди»). И организовать поддержку виртуального бренда намного дешевле и проще, чем выстроить постоянную работу с членами, сторонниками и сочувствующими. Кроме того, есть понятие «бренд партии», со своими имиджевыми характеристиками, а есть идеология. Когда люди становятся членами партии, они поддерживают те ценности и взгляды, которые она транслирует. К сожалению, наши партии такую идеологическую работу не ведут, поэтому людей крайне сложно замотивировать поддерживать ту или иную партию.

МНЕНИЕ Анатолий ГАГАРИН, эксперт Центра общественного наблюдения за выборами в Свердловской области: – «Единая Россия» работает системно и постоянно – этим и объясняется тот факт, что у партии большое количество членов и сторонников. У «красной партии» свои подходы к формированию рядов членов и сторонников. Она больше заинтересована в том, чтобы привлекать как можно больший круг людей, которые, может быть, не являясь членами партии, придут и проголосуют за них на выборах. Отсюда – большое количество сторонников. Сами по себе сторонники — очень интересный общественный институт, который позволяет мобилизовать людей на голосование или участие в акциях, не требуя при этом особых усилий или бюрократических процедур. Если коротко – «дёшево и сердито», подвижная мобильная группа которую можно быстро мобилизовать. В то же время членство подразумевает работу и подсчёт, привлечение сотрудников, которые занимаются фиксацией и документацией. Членство – не показатель активности партии и её электорального веса. Институт сторонников – эфемерная структура, надо говорить не о нём, а об электоральном ядре. Это более устойчивая категория. И цифры будут другие. Но для этого надо проводить социологические исследования — кто реально голосует и делают ли они это последовательно.