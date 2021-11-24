Людей выключат из политики?

Если инициативу одобрят, в 2026 году жители Екатеринбурга на выборах получат больше бюллетеней, чем обычно. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области продолжается бурное обсуждение поправок в федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ». На волне рассмотрения новых принципов организации власти вице-спикер Екатеринбургской гордумы Виктор Тестов неожиданно выступил с предложением уменьшить срок работы следующего созыва муниципального парламента и совместить выборы в гордуму Екатеринбурга с выборами в Госдуму и Законодательное собрание области в 2026 году.

По словам зампредседателя Екатеринбургской думы, объединение выборов позволит сэкономить большие деньги.

- По данным избирательной комиссии Екатеринбурга, в 2018 году было затрачено 120 млн рублей на выборы в гордуму Екатеринбурга. У нас в Свердловской области 94 муниципалитета, а выборы проходят по всей стране. Если посчитать, то суммы будут астрономическими, - отметил Виктор Тестов в беседе с «ОГ».

На фоне экономии бюджетных средств автор идеи не отрицает, что могут пострадать политтехнологи.

- Технологи получают хорошие деньги, и, если число выборов будет сокращено, они потеряют свой доход. Думаю, что этот вопрос будет проработан, и с юридической точки зрения всё здесь правильно, - заключил автор инициативы.

Депутата гордумы поддержал бывший политический вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько - ныне депутат Государственной думы, также представляющий "Единую Россию".

- Когда выборы совпадают, это всегда удобно, - пояснил он "ОГ". - Это не самоцель. Нужно стремиться к тому, чтобы как можно больше выборов совпадало. Не жить вечно в состоянии выборов. Потому что все это нестабильно и отвлекает от жизни, не позволяет уверенно двигаться вперед.

Политики от других партий не считают, что такая инициатива даст положительный эффект. Например, депутат Екатеринбургской гордумы от КПРФ Роман Ступников уверен, что, во-первых, инициатива проталкивается для того, чтобы люди выпали из публичной политики. Во-вторых, затем, чтобы мобилизовать административный ресурс сразу для нескольких избирательных кампаний.

- Я не понимаю мотивировки этого решения, - сказал "ОГ" Роман Ступников. - Тогда давайте сократим сроки нахождения у власти губернатора и президента, чтобы менять всю власть одновременно, если уж речь идёт об экономии средств. Не понимаю, почему с выборами в Госдуму и Заксобрание предложено объединить именно выборы в гордуму Екатеринбурга - как это вяжется вообще? Люди выпадают из политики. Чем чаще выборы, тем осмысленнее решения. Скорее всего, проще один раз мобилизовать административный ресурс, чем делать это раз в один-два года.

ВАЖНО Напомним, авторами законопроекта «Об общих принципах организации публичной власти» выступают сенатор Андрей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников. Документом, в частности, предлагается забрать часть полномочий у глав республик, которые были наследием "ельцинской эпохи", и дать право разрешать губернаторам избираться несколько раз. Также в случае принятия законопроекта будут отменены долгоиграющие с 1990-х годов договоры между рядом российских регионов. В качестве реального нормативного ресурса для решения вопросов между ними останется лишь федеральный закон. В целом статьи проекта усилят роль федерального центра в управлении территориями, что обнулит суверенные заигрывания первого президента, «настоянные» с 1999 года.

Опубликовано в №217 от 25.11.2021