Свердловские парламентарии предложили выдавать QR-коды переболевшим ковидом без справки

Пока посещать рестораны, непродовольственные магазины и массовые мероприятия могут только те, кто прошёл вакцинацию, имеет противопоказания к ней или официально перенёс заболевание. Фото: Галина Соловьёва

На прошедшем в четверг заседании совета Законодательного собрания Свердловской области депутаты заслушали отчёт заместителя губернатора Павла Крекова о мерах по борьбе с коронавирусом и обсудили федеральные законопроекты, которые должны узаконить применение QR-кодов в масштабах страны. «Областная газета» пообщалась с народными избранниками и узнала, о чём шла речь на мероприятии, которое было закрыто для журналистов.

80 процентов привитых – к Новому году?

Обсуждение борьбы с коронавирусом проходило в присутствии министра здравоохранения Свердловской области Андрея Карлова и руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Дмитрия Козловских.

Павел Креков рассказал, что с начала пандемии на борьбу с коронавирусом в Свердловской области были потрачены 10 млрд рублей. За всё это время для пациентов развернули 11 тысяч коек. По заверениям чиновников, 70 процентов больниц сейчас оборудованы лечебным кислородом.

Также был затронут вопрос вакцинации населения. В настоящий момент на Среднем Урале прививки поставили уже 1 миллион 900 тысяч человек (то есть свыше 40 процентов жителей региона). Для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать порядка 80 процентов свердловчан. Власти рассчитывают достичь этого показателя уже к Новому году.

Кислорода не хватает, скорые едут долго

Заслушав отчёт, депутаты приступили к его обсуждению. Депутат от КПРФ Игорь Аксёнов выразил сомнение в том, что больничные палаты действительно оборудованы кислородом на 70 процентов.

– Жители одного из городов Свердловской области рассказали мне о том, что в их больнице один пятилитровый баллон используют сразу на троих больных. Дышат они по очереди, – сказал он.

В ответ на это глава минздрава Андрей Карлов заявил, что отдельные такие случаи действительно могут быть. Вопрос с кислородом в больнице обещали решить.

Председатель комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления Михаил Зубарев поделился, что ему поступает много жалоб от избирателей о долгих выездах скорой помощи к тяжёлым больным.

Председатель регионального парламента Людмила Бабушкина, в свою очередь, отметила, что сейчас в свердловских больницах освобождается всё больше коек.

– Больше пациентов выздоравливает от коронавируса и меньше заболевает. Раньше до 600 обращений вызовов скорой помощи по Екатеринбургу регистрировали в день. Теперь лишь порядка 200 обращений, – отметила она в беседе с «ОГ».

Категории получателей QR-кодов могут расширить

Много вопросов у свердловских парламентариев до сих пор остаётся к процессу вакцинации и применению QR-кодов.

Заместитель председателя Заксобрания коммунист Александр Ивачёв выступил против того, что на прививки отправляют даже тех, у кого уже сформированы антитела. Речь идёт о переболевших ковидом неофициально.

Примерно об этом же говорил и первый заместитель председателя регионального парламента Аркадий Чернецкий. Экс-мэр Екатеринбурга, бывший сенатор Российской Федерации предложил начать выдавать QR-коды тем, кто перенёс коронавирус, но не имеет соответствующего медицинского подтверждения. В разговоре с «ОГ» он так объяснил своё предложение:

– Неофициально переболевшие коронавирусом граждане тоже имеют право на QR-код. Антитела у них есть, есть различные методы, как определить их уровень, но эти люди выключены из общественной жизни. Да и те, кто переболел бессимптомно, находятся в каком-то социальном вакууме. Срок действия выдаваемого им QR-кода может быть меньше, чем у выданного после прививки.

В продолжение темы Михаил Зубарев предложил проводить анализ на наличие антител к коронавирусу не только в коммерческих центрах, но и по ОМС.

– Думаю, будет правильным, если работодатель сможет отправлять сотрудников на медкомиссию, в рамках которой им будут делать тест на антитела, – сказал политик.

Отметим, что вопрос о вводе QR-кодов в дальнейшем будет рассмотрен на заседании каждого комитета Заксобрания, после чего им предстоит подготовить конкретные рекомендации для депутатов Госдумы. Нижняя палата российского парламента планирует в ближайшее время рассмотреть законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте.