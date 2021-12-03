Власти Свердловской области помогут улучшить жилищные условия селян

Для свердловских селян планируют приобрести или построить более 5,5 тысячи квадратных метров жилья. Фото: Алексей Кунилов

С 1 января 2022 года свердловчане смогут подать заявку на получение социальной выплаты на строительство или приобретение жилья в сельской местности. Руководители органов власти на местах надеются, что эта мера поддержки остановит отток населения в города.

Форму заявления о включении в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области утвердило 30 ноября приказом №520. В приказе говорится, что мера поддержки будет реализована в рамках новой программы «Комплексное развитие сельских территорий Свердловской области до 2025 года».

Среди проблем, для решения которых была разработана программа – сокращение численности населения в сельских территориях региона. С 2017 по 2021 год оно уменьшилось более чем на 26 тысяч человек. Среди основных причин – высокий уровень безработицы, которая на селе сегодня в 1,5 раза выше, чем в городах и посёлках городского типа. При этом 875 проживающих в сельской местности трудоустроенных работников предприятий агропромышленного комплекса и сотрудников социальных учреждений в настоящее время признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Всего за четыре предстоящих года планируется построить либо приобрести по программе для граждан, проживающих в сельской местности, более 5,5 тысячи квадратных метров жилья. На эти цели выделяется 270 млн рублей, в том числе:

27 млн – из федерального бюджета,

114 млн – из областного,

14 млн – из местных бюджетов,

115 млн – из внебюджетных источников.

Глава Ирбитского района (одного из муниципалитетов, в состав которого входит большое количество сёл и деревень) Алексей Никифоров пояснил «Облгазете», что это – крайне актуальная мера поддержки жителей:

– Программа по выделению субсидий на жильё для селян успешно работала в прежние годы. Но с появлением программы сельской ипотеки в 2019 году финансирование этой меры поддержки сократилось. Не всегда жители сёл и деревень могут получить ипотечный кредит на строительство: зарплаты доярок и трактористов достаточно скромные. Надеюсь, что программа, которая будет запущена в следующем году, поможет нам сохранить специалистов в агропромышленных предприятиях и в социальных учреждениях.