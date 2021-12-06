Сформирован новый состав Общественного Совета при свердловском парламенте

Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области определились с новым составом Общественного совета при Законодательном собрании региона. Распоряжение о формировании органа в составе 12 человек подписала председатель Заксобрания Людмила Бабушкина. Как информирует сайт Заксобрания, в структуру вошли экс-депутаты свердловского парламента, бизнесмены, члены Общественной палаты и советник губернатора.

Шесть новых представителей были делегированы из Общественной палаты области: Владимир Винницкий, Владимир Дадеко, Алексей Киселёв, Ирина Левина, Юрий Судаков и Владимир Щелоков. Также в структуру вошли советник губернатора Анатолий Гайда, экс-депутаты Заксобрания Владимир Никитин и Владимир Власов, бизнесмены Сергей Майзель, Анатолий Павлов и Сергей Филиппов.