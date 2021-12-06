Темы дня

Политика / Политика Свердловской области
6 декабря 2021, 11:56

Сформирован новый состав Общественного Совета при свердловском парламенте

  Павел Пивоваров
Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области определились с новым составом Общественного совета при Законодательном собрании региона. Распоряжение о формировании органа в составе 12 человек подписала председатель Заксобрания Людмила Бабушкина. Как информирует сайт Заксобрания, в структуру вошли экс-депутаты свердловского парламента, бизнесмены, члены Общественной палаты и советник губернатора.  

Шесть новых представителей были делегированы из Общественной палаты области: Владимир Винницкий, Владимир Дадеко, Алексей Киселёв, Ирина Левина, Юрий Судаков и Владимир Щелоков. Также в структуру вошли советник губернатора Анатолий Гайда, экс-депутаты Заксобрания Владимир Никитин и Владимир Власов, бизнесмены Сергей Майзель, Анатолий Павлов и Сергей Филиппов.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
06.12.2021, 14:58 / Общество
Терапевтический корпус больницы Первоуральска возвращается к приёму профильных пациентов
06.12.2021, 14:36 / Общество
Министерство просвещения РФ не планирует вводить дистант в школах после Нового года
06.12.2021, 14:30 / Культура
В 2021 году россияне чаще всего слушали Моргенштерна и Мари Краймбрери
06.12.2021, 14:09 / Спорт
Названы победители по футболу и шахматам в спартакиаде народов Среднего Урала
06.12.2021, 13:50 / Общество
В Свердловской области за сутки выявили 682 случая коронавируса