Общественный совет ЗССО обновился больше, чем на половину

В Свердловской области определились с новым составом Общественного совета при региональном Заксобрании. В него вошли экс-депутаты свердловского парламента, бизнесмены, члены Общественной палаты области и советник губернатора.
Общественный совет при свердловском Заксобрании осуществляет консультативно-совещательные функции. Члены совета могут рекомендовать депутатам принять те или иные решения во время разработки законопроектов и поправок к ним. Впервые общественный совет был сформирован в октябре 2018 года. Пять его представителей продолжат работать в новом составе.
Общественная палата области делегировала в Общественный совет своих представителей, уже работавших в этой структуре
- Владимира Винницкого,
- Алексея Киселёва,
- Ирину Лёвину,
- Владимира Щёлокова,
- а также новичков Владимира Дадеко и Юрия Судакова.
Также в структуру вошли:
- советник губернатора Анатолий Гайда,
- бизнесмен Сергей Майзель,
- глава Союза малого и среднего бизнеса области Анатолий Филиппенков,
- бизнесмен и экс-депутат Заксобрания Анатолий Павлов (входил в прошлый состав Общественного совета),
- экс-депутаты Заксобрания области Владимир Никитин и Владимир Власов.
Отметим, согласно положению об Общественном совете при Заксобрании области, в его состав могут войти граждане от 21 года, имеющие российское гражданство, постоянно проживающие на территории Свердловской области, наличие опыта работы в сфере представления общественных интересов не менее года. Не могут стать членами Общественного совета лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, государственные должности Свердловской области, государственные должности других субъектов России.
- Опубликовано в №226 от 07.12.2021