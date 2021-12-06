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6 декабря 2021, 19:36

Общественный совет ЗССО обновился больше, чем на половину

  Павел Пивоваров
Владимир Никитин (на фото – справа) в прошлых созывах был самым опытным депутатом Заксобрания. Теперь он будет контролировать работу бывших коллег по областному парламенту Фото: Алексей Кунилов

Владимир Никитин (на фото – справа) в прошлых созывах был самым опытным депутатом Заксобрания. Теперь он будет контролировать работу бывших коллег по областному парламенту Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области определились с новым составом Общественного совета при региональном Заксобрании. В него вошли экс-депутаты свердловского парламента, бизнесмены, члены Общественной палаты области и советник губернатора.

Общественный совет при свердловском Заксобрании осуществляет консультативно-совещательные функции. Члены совета могут рекомендовать депутатам принять те или иные решения во время разработки законопроектов и поправок к ним. Впервые общественный совет был сформирован в октябре 2018 года. Пять его представителей продолжат работать в новом составе.

Общественная палата области делегировала в Общественный совет своих представителей, уже работавших в этой структуре

  • Владимира Винницкого,
  • Алексея Киселёва,
  • Ирину Лёвину,
  • Владимира Щёлокова,
  • а также новичков Владимира Дадеко и Юрия Судакова.

Также в структуру вошли:

  • советник губернатора Анатолий Гайда,
  • бизнесмен Сергей Майзель,
  • глава Союза малого и среднего бизнеса области Анатолий Филиппенков,
  • бизнесмен и экс-депутат Заксобрания Анатолий Павлов (входил в прошлый состав Общественного совета),
  • экс-депутаты Заксобрания области Владимир Никитин и Владимир Власов.

Отметим, согласно положению об Общественном совете при Заксобрании области, в его состав могут войти граждане от 21 года, имеющие российское гражданство, постоянно проживающие на территории Свердловской области, наличие опыта работы в сфере представления общественных интересов не менее года. Не могут стать членами Общественного совета лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, государственные должности Свердловской области, государственные должности других субъектов России.

  • Опубликовано в №226 от 07.12.2021 
Областная газета Свердловской области
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