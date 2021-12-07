Депутаты Заксобрания Свердловской области выбрали 7 из 14 членов регионального Избиркома

Все семь кандидатов были избраны на срок до 2026 года. Фото: Галина Соловьёва.

Депутаты Заксобрания Свердловской области на своём третьем заседании во вторник, 7 декабря, утвердили кандидатуры членов Избирательной комиссии региона с правом решающего голоса. Членами областного парламента были утверждены 7 из 14 членов нового состава Избиркома.

Кандидатуры представлял председатель комитета Заксобрания Свердловской области по вопросам законодательства и общественной безопасности Дмитрий Жуков. Список избранных членов Избиркома выглядит следующим образом:

Ирина Бастрикова (выдвинута по предложению ЦИК России);

Константин Юферев ("ЕДИНАЯ РОССИЯ");

Антон Безденежных (ЛДПР);

Сергей Голубев (КПРФ);

Анна Салангина ("СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ");

Ирина Виноградова ("Новые люди");

Игорь Буртов ("Партия Роста").

"От имени депутатов я поздравляю всех вновь избранных членов Избирательной комиссии, желаю им успехов в обеспечении защиты интересов избирателей Свердловской области", - обратилась к членам нового состава избиркома председатель Заксобрания Людмила Бабушкина.

Отметим, что членов Избирательной комиссии региона утверждают областной парламент и губернатор Свердловской области. Заксобрание может выбрать только половину членов Избиркома с правом решающего голоса. Все семь кандидатов были избраны на срок до 2026 года.

Напомним, что процедура формирования нового состава Избирательной комиссии Свердловской области началась 20 октября.

Читайте также:

ЦИК РФ предложил сменить главу свердловского Избиркома. Владимир Русинов взял самоотвод.