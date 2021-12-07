Депутаты Заксобрания Свердловской области выбрали 7 из 14 членов регионального Избиркома

Депутаты Заксобрания Свердловской области на своём третьем заседании во вторник, 7 декабря, утвердили кандидатуры членов Избирательной комиссии региона с правом решающего голоса. Членами областного парламента были утверждены 7 из 14 членов нового состава Избиркома.
Кандидатуры представлял председатель комитета Заксобрания Свердловской области по вопросам законодательства и общественной безопасности Дмитрий Жуков. Список избранных членов Избиркома выглядит следующим образом:
- Ирина Бастрикова (выдвинута по предложению ЦИК России);
- Константин Юферев ("ЕДИНАЯ РОССИЯ");
- Антон Безденежных (ЛДПР);
- Сергей Голубев (КПРФ);
- Анна Салангина ("СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ");
- Ирина Виноградова ("Новые люди");
- Игорь Буртов ("Партия Роста").
"От имени депутатов я поздравляю всех вновь избранных членов Избирательной комиссии, желаю им успехов в обеспечении защиты интересов избирателей Свердловской области", - обратилась к членам нового состава избиркома председатель Заксобрания Людмила Бабушкина.
Отметим, что членов Избирательной комиссии региона утверждают областной парламент и губернатор Свердловской области. Заксобрание может выбрать только половину членов Избиркома с правом решающего голоса. Все семь кандидатов были избраны на срок до 2026 года.
Напомним, что процедура формирования нового состава Избирательной комиссии Свердловской области началась 20 октября.
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