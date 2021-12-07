Депутаты свердловского Заксобрания поддержали федеральный закон о QR-кодах

Фото: Павел Ворожцов

Самым дискуссионным вопросом на вчерашнем заседании регионального парламента стало обсуждение федерального закона о QR-кодах в общественных местах. Сейчас законопроект рассматривают и в других регионах страны. В обсуждении законопроекта в свердловском Заксобрании приняли участие и противники инициативы - пятеро представителей общественных организаций наблюдали за просходящим из соседней комнаты. Троим из них предоставили слово.

Докладчиком выступил председатель комитета по соцполитике Вячеслав Погудин. Ранее этот комитет рекомендовал областному парламенту поддержать законопроект о QR-кодах:

- Введение этих ограничений, на наш взгляд, является необходимым для соблюдения баланса личных и общественных интересов, - подчеркнул депутат.

Законопроект также предложили поддержать глава свердловского Роспотребнадзора Дмитрий Козловских и замминистра здравоохранения Свердловской области Андрей Шастин.

В то же время представители фракции КПРФ сообщили на заседании, что будут голосовать против принятия законопроекта.

В итоге депутаты в целом поддержали федеральный закон № 17357-8 "О внесении изменений в ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", но с внесением в него шести поправок. "За" проголосовали 38 депутатов, "против" — 8 (судя по всему, это вся фракция коммунистов, за исключением отсутствовавшего на заседании Евгения Букреева). Кроме Букреева, в зале не было ещё трёх депутатов из других фракций.

Председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина отметила, что обсуждение законопроекта было максимально открытым:

- Всего мы получили 1 765 обращений с призывами не принимать законопроект. 1,5 тысячи из них написаны под копирку - одно и то же. Сегодня возобладал здравый смысл.

Поправки в законопроект, предложенные свердловскими депутатами от "Единой России", ЛДПР и "Справедливой России - За Правду" для рассмотрения депутатами Госдумы: предусмотреть возможность получения QR-кодов людьми с антителами, переболевшими коронавирусом без обращения в больницу;

предусмотреть возможность получения QR-кода при вакцинации иностранными вакцинами;

предусмотреть возможность получения QR-кодов при отсутствии регистрации на Госуслугах (чтобы не создавать очереди в МФЦ);

установить порядок срока действия QR-кода;

установить перечень противопоказаний к вакцинации;

уточнить порядок уведомления граждан о результатах исследований.

Опубликовано в №227 от 08.12.2021 под заголовком «Свердловский парламент обсудил деньги и QR-коды»