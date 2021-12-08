Сформирован новый состав Избирательной комиссии Свердловской области

Согласно Избирательному кодексу Свердловской области, семерых членов назначает губернатор, ещё семь – региональное Заксобрание. Фото: Галина Соловьёва

Назначены все 14 членов облизбиркома с правом решающего голоса со сроком полномочий на 2021–2026 годы. Почти треть из них – новички.

Процедура формирования нового состава Избирательной комиссии началась в октябре. Согласно Избирательному кодексу Свердловской области, половину членов назначает губернатор, ещё половину — региональное Заксобрание. При этом в каждой из этих семёрок должна быть одна кандидатура, назначенная по предложению ЦИК России.

Депутаты Законодательного собрания назначили семерых членов облизбиркома в ходе заседания, состоявшегося 7 декабря. Кандидатуры представлял председатель комитета регионального парламента по вопросам законодательства и общественной безопасности Дмитрий Жуков.

Решением депутатов по предложению ЦИК России в облизбирком включена член его нынешнего состава Ирина Бастрикова. Остальные кандидатуры предложены политическим партиями: «Единая Россия» выдвинула Константина Юферева, «Справедливая Россия – За Правду» – Анну Салангину, КПРФ – Сергея Голубева, ЛДПР – Антона Безденежных, «Новые люди» – Ирину Виноградову, «Партия Роста» – Игоря Буртова.

К ним обратилась председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина:

- От имени депутатов я поздравляю всех вновь избранных членов избирательной комиссии, желаю им успехов в обеспечении защиты интересов избирателей Свердловской области.

Остальные семеро членов избирательной комиссии назначены указом губернатора Свердловской области № 700-УГ. Ранее ЦИК РФ рекомендовал главе региона назначить членом облизбиркома Елену Клименко (в прошлом созыве она была заместителем председателя комиссии).

В новый состав облизбиркома вошли восемь мужчин и шесть женщин. Самому молодому члену комиссии – 24 года, а самому возрастному – 72 года. 10 человек являлись членами комиссии предыдущего состава. Новичками стали Ирина Виноградова, которая ранее входила в Молодёжную избирательную комиссию региона, бывший член Избирательной комиссии Екатеринбурга Константин Юферев, Надежда Саенко, проработавшая в аппарате ИКСО 25 лет, и на данный момент советник председателя комиссии Анна Абсалямова.

Как рассказала «ОГ» Анна Абсалямова, вновь избранные члены облизбиркома приступят к работе после 16 декабря 2021 года, когда истечёт срок полномочий действующего состава.

На первом заседании пройдёт тайное голосование членов комиссии, будут избраны председатель, заместитель и секретарь. Традиционно кандидатуру председателя предлагает ЦИК России. Напомним, ранее действующий глава облизбиркома Владимир Русинов взял самоотвод. С инициативой сменить главу облизбиркома выступила председатель ЦИК России Элла Памфилова.