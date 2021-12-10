ЦИК РФ предложил кандидатуру на пост председателя свердловского избиркома

В прошлом созыве Елена Клименко была заместителем председателя комиссии. Фото: Владимир Мартьянов

Центризбирком РФ предложил утвердить Елену Клименко на пост председателя избирательной комиссии Свердловской области. Ранее на этой неделе был сформирован полный состав облизбиркома на 2021–2026 годы.

В прошлом созыве Елена Клименко была заместителем председателя комиссии.

"ЦИК России предложила на должности председателей 4-х региональных избирательных комиссий следующие кандидатуры: Московская область Илья Березкин, Самарская область Вадим Михеев, Свердловская область Елена Клименко, Тульская область Павел Веселов", - говорится в сообщении ЦИК РФ.

Там также отметили, что представили кандидатуры на посты председателей всех 55 региональных избирательных комиссий, срок полномочий которых завершился в этом месяце.

Напомним, что Елену Клименко губернатору Свердловской области рекомендовал назначить членом облизбиркома ЦИК РФ. Ранее действующий глава облизбиркома Владимир Русинов взял самоотвод. С инициативой сменить главу облизбиркома после выборов выступила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

Добавим, что в новый состав облизбиркома вошли восемь мужчин и шесть женщин. Самому молодому члену комиссии – 24 года, а самому возрастному – 72 года. 10 человек являлись членами комиссии предыдущего состава.