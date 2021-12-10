Темы дня

Политика / Политика Свердловской области
10 декабря 2021, 15:33

ЦИК РФ предложил кандидатуру на пост председателя свердловского избиркома

Карта

В прошлом созыве Елена Клименко была заместителем председателя комиссии. Фото: Владимир Мартьянов

Центризбирком РФ предложил утвердить Елену Клименко на пост председателя избирательной комиссии Свердловской области. Ранее на этой неделе был сформирован полный состав облизбиркома на 2021–2026 годы.

В прошлом созыве Елена Клименко была заместителем председателя комиссии.

"ЦИК России предложила на должности председателей 4-х региональных избирательных комиссий следующие кандидатуры: Московская область Илья Березкин, Самарская область Вадим Михеев, Свердловская область Елена Клименко, Тульская область Павел Веселов", - говорится в сообщении ЦИК РФ.

Там также отметили, что представили кандидатуры на посты председателей всех 55 региональных избирательных комиссий, срок полномочий которых завершился в этом месяце.

Напомним, что Елену Клименко губернатору Свердловской области рекомендовал назначить членом облизбиркома ЦИК РФ. Ранее действующий глава облизбиркома Владимир Русинов взял самоотвод. С инициативой сменить главу облизбиркома после выборов выступила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

Добавим, что в новый состав облизбиркома вошли восемь мужчин и шесть женщин. Самому молодому члену комиссии – 24 года, а самому возрастному – 72 года. 10 человек являлись членами комиссии предыдущего состава.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
10.12.2021, 18:19 / Культура
К юбилею Нижнего Тагила выпустят книгу-фотоальбом об истории и жителях города
10.12.2021, 17:29 / Общество
Во время пожара в Шувакише погиб 4-летний ребёнок
10.12.2021, 17:04 / Общество
Опубликован график работы мобильных пунктов вакцинации в Свердловской области на 11-19 декабря
10.12.2021, 16:43 / Экономика
Жители потенциальной зоны КРТ в Екатеринбурге сообщили о сносе домов
10.12.2021, 15:52 / Общество
Корпуса трёх больниц в Екатеринбурге вернулись к приёму плановых пациентов