Помощник полпреда Президента РФ в УрФО Анна Ленская покинула свой пост

Анна Ленская работала в аппарате полномочного представителя Президента РФ в УрФО с 2004 года. Фото: пресс-служба полпреда Президента РФ по УрФО.

Свердловчанка Анна Ленская покинула полпредство Президента РФ в УрФО, где она работала с 2004 года. Последние три года она занимала пост помощника полномочного представителя главы государства и курировала блок социально-экономических вопросов.

Информацию об увольнении помощника уральского полпреда "Областной газете" подтвердили в пресс-службе полпредства. На данный момент у полномочного представителя Президента РФ в УрФО Владимира Якушева официально значится только один помощник - Евгений Гурарий.

Напомним, что в аппарате уральского полпредства Анна Ленская изначально занимала должность главного советника департамента по взаимодействию с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и органами государственной власти субъектов РФ. В июне 2011 года она была назначена начальником департамента по экономической политике аппарата полномочного представителя Президента РФ в УрФО. C ноября 2013 года возглавляла департамент по вопросам экономической и социальной политики. С октября 2018 года была помощником полпреда. Анна Ленская является действительным государственным советником РФ 3-го класса.