Подведены итоги декады приёма граждан «ЕР»

Декада приёмов граждан проходила с 1 по 10 декабря. Фото: Галина Соловьёва

В этом году декада приёма граждан была посвящена 20-летию партии. Общение проходило в дистанционном формате. За 10 дней 793 свердловчанина задали единороссам 1076 вопросов. Для сравнения – в прошлом году 804 заявителя задали 1032 вопроса.

О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ И QR-КОДАХ

Традиционно свердловчане приходили на приём к партийцам с вопросами, связанными со здравоохранением, защитой прав потребителей, пенсионным обеспечением и образованием. Так, председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина посодействовала в госпитализации пенсионера из Богдановича, сейчас он проходит лечение. Ещё для двоих свердловчан она организовала консультацию в областном онкологическом диспансере и в Екатеринбургском центре МНТК «Микрохирургия глаза».

К Сергею Бидонько обратилась руководитель Свердловской областной организации Всероссийского общества слепых Мавзиля Юдина с предложением о дополнительных гарантиях для трудоустройства людей с инвалидностью. Депутат Госдумы поддержал идею и пообещал оказать финансовую помощь к 95-летию общественной организации.

Жительница посёлка Сосьва пожаловалась депутату Госдумы Жанне Рябцевой на высокую стоимость лекарств в единственной поселковой аптеке. «Разница в стоимости того же арбидола по сравнению с аптеками Серова составляет 300 рублей, а билет на автобусе стоит 350 рублей», – посетовала женщина и попросила оказать содействие в открытии нового аптечного пункта. Жанна Рябцева связалась с областным минздравом и переговорила с главой Сосьвинского ГО. Новая аптека откроется в посёлке уже в начале 2022 года.

Часть поступивших вопросов касались закона о QR-кодах в общественных местах. Жители Екатеринбурга обратились к сенатору Александру Высокинскому и руководителю фракции «ЕР» в свердловском парламенте Елене Чечуновой с просьбой помочь гражданам, которые переболели бессимптомно – чтобы те, кто имеют антитела к коронавирусу, также могли получить QR-код. Этот законопроект активно обсуждался с представителями общественности в Заксобрании. Отзывы парламентариев и свердловчан были направлены в Госдуму.

О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ

Жительница Красноуральска Раиса Казакова попросила и.о. секретаря регионального отделения «Единой России» Евгения Куйвашева помочь со строительством стадиона при школе №1. Глава региона подключил к решению этого вопроса администрацию городского округа. Также Евгений Куйвашев дал поручение до 1 сентября 2022 года решить вопрос с наружным освещением на улицах в посёлке Зюзельский под Полевским.

К депутату свердловского Заксобрания Петру Соколюку обратились жители всех шести муниципалитетов его избирательного округа. В их числе – многодетная мама, у которой дети учатся в общеобразовательной школе № 26 Волчанского ГО. Депутат пообещал найти возможность выделить средства из бюджета на ремонт школы в 2022 году.

Итоги декады приёмов граждан подвёл руководитель Региональной общественной приёмной Михаил Клименко:

– Во многих случаях уральцы не просто ставили партийцам задачи по решению своих проблем, но и предлагали им пути решения.

Напомним, в Свердловской области региональная общественная приёмная «Единой России» начала работу в 2008 году. За это время поступило около 45 тысяч обращений граждан, большая часть проблем была решена.