Павел Крашенинников допустил возврат прямых выборов мэров в Свердловской области

Фото: Алексей Кунилов

После принятия федерального закона о местном самоуправлении, который вчера был внесён в Госдуму, может быть пересмотрена система выборов глав муниципальных образований. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, отвечая на вопрос "Областной газеты".

В проекте закона, который он сегодня представил на заседании "Депутатской вертикали", говорится о трёх основных способах избрания глав муниципалитетов: это прямые выборы (голосует население), выборы думой из своего состава (голосуют депутаты) и выборы думой из числа кандидатов, предложенных губернатором.

В Свердловской области сейчас большинство глав территорий избирается депутатами местной думы из числа кандидатур, предложенных конкурсной комиссией.

- Этот способ избрания лишает глав управленческого влияния. Нам нужно психологически посмотреть на это по другому. Мне кажется, что в данном случае система избрания глав населением может возродиться. Как это должно быть - решение будет принимать Законодательное собрание области. Оно должно быть закреплено в областном законе, - сказал Павел Крашенинников.

В свою очередь председатель Заксобрания Людмила Бабушкина отметила, что в Свердловской области представлены разные способы избрания глав:

- Выборы депутатами из числа претендентов, представленных конкурсной комиссией, действительно есть во многих территориях. Областной закон об этом принимался, опираясь на мнение представительного органа местного самоуправления. Новые решения мы будем также принимать, опираясь на мнение местных дум.