Елена Клименко возглавила Избирательную комиссию Свердловской области

Елена Клименко стала первой женщиной-председателем в истории свердловского избиркома. Фото: Павел Ворожцов

Вчера облизбирком провёл первое заседание в новом составе. По итогам тайного голосования все 14 членов комиссии с правом решающего голоса одобрили на должность председателя кандидатуру Елены КЛИМЕНКО. Она сменила на этом посту Владимира РУСИНОВА.

По регламенту до момента избрания нового главы заседание вёл самый возрастной член комиссии – Владимир Попов. В режиме видео-конференц-связи в нём приняла участие член ЦИК РФ Елена Маркина, а непосредственно в зале заседания присутствовали председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, исполняющий обязанности вице-губернатора региона Олег Чемезов, свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова и председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин.

Заместителем председателя избрана Ирина Бастрикова, секретарём комиссии – Игорь Буртов. Соответствующие постановления облизбиркома опубликованы в полной версии сегодняшнего номера «Областной газеты».

Первая женщина-председатель

Елене Клименко 40 лет. Она стала первой женщиной председателем в истории свердловского избиркома. Последние два с половиной года работала заместителем председателя ИКСО. До вхождения в состав избирательной комиссии была практикующим электоральным юристом и как никто другой знает, сколько вопросов возникает к организаторам избирательных кампаний со стороны всех политических сил.

– Ставлю перед собой задачу повышения уровня доверия к избиркому и тем процедурам, которые он проводит, чтобы каждый человек, у которого возникают вопросы к избирательной системе, доверял нам, знал, что мы точно такие же люди. Чаще всего недоверие возникает именно по тем вопросам, о которых мало кто знает. Первостепенной задачей ставлю рассказать и показать всё, что делает избирательная комиссия в процессе организации выборов.

Подготовка к выборам губернатора уже началась

В будущем году перед избиркомом стоит задача по организации сразу нескольких избирательных кампаний. В марте ожидается назначение довыборов в гордуму Екатеринбурга, также довыборы в местную думу проведёт Территориальная избирательная комиссия Качканара. И там, и там на данный момент остаются вакантными по одному депутатскому мандату. Однако важнейшей избирательной кампанией в будущем году станут выборы губернатора Свердловского области, который пройдут в единый день голосования – он намечен на 11 сентября.

По словам Елены Клименко, примерные сроки назначения выборов главы региона – середина июня. Однако подготовку к предстоящему голосованию избирком уже начал.

Кто вошёл в новый состав облизбиркома

Напомним, новый состав Избирательной комиссии Свердловской области со сроком полномочий на 2021–2026 годы был сформирован в начале декабря. Половину членов назначил губернатор, ещё половину – региональное Заксобрание. Состав обновился почти на треть – 10 человек остались с прошлого созыва, ещё четверо – новички.

Новый глава облизбиркома отметила, что все члены комиссии имеют разноплановый опыт, в том числе и профессиональный. Это люди в возрасте от 24 до 74 лет, восемь из них назначены по предложениям политических партий. Шестеро членов имеют высшее юридическое образование. В составе комиссии два кандидата наук: по одному в области права и философских наук.

Членом Избирательной комиссии Свердловской области, работающим на постоянной основе, избрана Анна Абсалямова. Соответствующее постановление вчера опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области. Остальные члены комиссии будут работать на добровольных началах.