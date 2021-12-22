"За заслуги перед Свердловской областью" I степени награждён советник главы региона

Знаком отличия награждён Борис Козиненко. Сегодня ему исполняется 70 лет. Фото: Павел Ворожцов.

Советника губернатора Свердловской области Бориса Козиненко отметили региональной наградой. Ему присуждён знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» I степени.

Как говорится в указе, подписанном главой региона, награду присвоили "за особые заслуги и выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития" Среднего Урала. Соответствующий документ опубликован в полной версии сегодняшнего номера "Областной газеты".

Сегодня, 22 декабря, Борис Козиненко отмечает юбилей. Ему исполняется 70 лет.

Напомним, Борис Козиненко более десяти лет возглавлял управление Федеральной службы безопасности по Свердловской области, занимая одновременно пост председателя Совета органов ФСБ России в Уральском федеральном округе. В январе 2013 года был назначен советником губернатора. В его зону ответственности входит борьба с коррупцией.

Ранее знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» I степени получили: