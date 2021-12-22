Эльмира Туканова возглавила департамент по развитию туризма Свердловской области

Особое внимание планируется уделить развитию межрегиональных маршрутов. Фото: Алексей Кунилов.

Директором департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области стала Эльмира Туканова. Новый исполнительный орган госвласти начнёт функционировать с 1 января 2022 года.

На посту Эльмира Туканова займётся, в том числе созданием сети объектов на водных и речных маршрутах. Под её руководством будет выполняться строительство и благоустройство велосипедных и пешеходных маршрутов, объектов придорожного сервиса для автотуризма и экскурсионных автобусных программ. Особое внимание планируется уделить развитию межрегиональных маршрутов.

"В связи с пандемией коронавируса изменилась не только география поездок россиян. Появился высокий спрос на экологический, сельскохозяйственный, гастрономический и событийный туризм. В отрасли произошла значительная трансформация: туристы все больше путешествуют самостоятельно и заботятся о своём здоровье", – передаёт слова Эльмиры Тукановой областной департамент информполитики.

Известно, что департамент будет курировать вопросы подготовки кадров для отрасли, классификации коллективных средств размещения, аттестации экскурсоводов, паспортизации маршрутов, создания новых турпродуктов, экспорта туристических услуг. Ранее "Областная газета" писала, что исполнительный орган госвласти возьмёт часть полномочий свердловского мининвеста.

Напомним, 10 месяцев назад Эльмира Туканова, будучи главой Центра развития туризма Свердловской области, подала заявление об отставке. Глава региона удовлетворил соответствующую просьбу. С февраля по ноябрь 2021 года она занимала должность председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по туризму.