23 декабря отмечается День Устава Свердловской области

В этот день губернатор пожелал свердловчанам крепкого здоровья, благополучия, новых успехов в работе на благо России и региона. Фото: Алексей Кунилов.

С Днём Устава Свердловской области уральцев поздравил глава региона Евгений Куйвашев. По его словам, ключевой документ лежит в основе комплексных программ, направленных на повышение качества жизни граждан.

"Устав Свердловской области – живой, действенный, постоянно совершенствующийся документ, учитывающий изменения, внесённые в Конституцию Российской Федерации, новации федерального законодательства", - отмечает губернатор. Свердловчанам в этот день он пожелал крепкого здоровья, благополучия, новых успехов в работе на благо России и региона.

Председатель Заксобрания области Людмила Бабушкина в своём поздравлении подчеркнула, что сегодняшний праздник "олицетворяет торжество и силу основного закона, по которому живёт регион, напоминает о значимости упорного труда во имя преумножения успехов и славы Среднего Урала". Она пожелала всем мирного неба над головой, семейного благополучия, уверенности в завтрашнем дне.

Полные тексты поздравлений размещены в печатной версии "Областной газеты" за 23.12.

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