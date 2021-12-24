Отбор кандидатов в депутаты думы Екатеринбурга организует губернатор

Фото: Владимир Мартьянов

«Единая Россия» отберёт кандидатов на дополнительные выборы в гордуму Екатеринбурга. Для проведения праймериз (внутрипартийного голосования) создан оргкомитет, который возглавил губернатор Евгений КУЙВАШЕВ. Для него это первая избирательная кампании в роли исполняющего полномочия секретаря реготделения «Единой России».

По словам главы региона, для партии выборы и довыборы любого уровня имеют принципиальное значение. Особенно это касается кандидатов в депутаты городской думы Екатеринбурга – крупнейшего города региона.

Губернатор призвал тщательно подготовиться к определению кандидатов от партии на довыборах:

– Весной следующего года необходимо эту команду укрепить. И предварительное голосование по подбору кандидатов является передовой демократичной процедурой, выявляющей наиболее сильного кандидата.

Всего в организационный комитет по проведению праймериз «ЕР» вошли 17 человек. Заместителем председателя оргкомитета стал руководитель регионального исполкома Дмитрий Жуков. Также в его состав вошли представители общественных организаций и СМИ. В их числе – председатель общественной палаты Екатеринбурга Яков Силин, первый заместитель председателя регионального парламента Виктор Шептий, генеральный директор «Областной газеты» Антон Стуликов.

Как рассказали «ОГ» в пресс-службе реготделения партии, первое заседание оргкомитета прошло 23 декабря. Скорее всего, праймериз пройдут по четвёртой модели, при которой голосовать будут сами партийцы. Пока решение о модели не принято, оно находится на согласовании в Москве.

Документы для участия в предварительном голосовании можно подать лично в исполкоме партии с 23 декабря по 12 января с 10:00 до 17:00 в рабочие дни. Само предварительное голосование пройдёт 20 января.

Предполагаемая дата проведения довыборов в городскую думу Екатеринбурга по одномандатным избирательным округам № 2 в Верх-Исетском районе и № 10 в Ленинском – 27 марта. Однако точную дату позднее должна утвердить Избирательная комиссия Екатеринбурга.

Депутатские мандаты стали вакантны после ухода двух единороссов: Сергей Мелёхин после сентябрьских выборов стал депутатом Заксобрания, а Николай Смирнягин досрочно сложил депутатские полномочия на заседании гордумы 21 декабря. Ожидается, что он станет главой Академического района.