Пресс-конференция губернатора Свердловской области состоится 13 января

Предыдущая встреча главы региона с журналистами состоялась 22 декабря 2020 года. Фото: Павел Ворожцов

Пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева состоится после новогодних праздников - в четверг, 13 января 2022 года. Мероприятие пройдёт в очном формате в конференц-зале резиденции главы региона.

Департамент информационной политики объявил старт аккредитации журналистов на пресс-конференцию. Все приглашённые должны будут надеть маски и предъявить QR-код.

Напомним, что предыдущая встреча главы региона с журналистами состоялась 22 декабря 2020 года. За три часа Евгений Куйвашев успел ответить более чем на 30 вопросов. Тогда губернатор комментировал кадровые перестановки в мэрии Екатеринбурга и правительстве области, перевод скорой помощи в Нижнем Тагиле на аутсорсинг, подготовку к ЧМ по волейболу, а также рассказал, что привился от коронавируса.

В сентябре этого года Евгений Куйвашев проводил прямую линию. Ему было задано 42 вопроса. 11 из них были безымянными - присылались анонимами или были обобщены ведущими.