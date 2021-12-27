Общественный совет при ЗССО будет плотнее работать с бизнесом

Председатель общественного совета ЗССО Сергей Майзель вошёл в его состав впервые Фото: Пресс-служба ЗССО

На первом заседании общественного совета при Законодательном собрании области выбрали его руководителей. Председателем совета стал Сергей МАЙЗЕЛЬ, заместителями председателя – руководивший прошлым составом общественного совета Владимир ВИННИЦКИЙ и уже работавший в должности зампредседателя Владимир ЩЁЛОКОВ.

Сергей Майзель возглавляет совет директоров ООО «Молочный кит». Работал заместителем председателя Общественной палаты Свердловской области. На нынешних выборах в Законодательное собрание шёл в составе Богдановичской территориальной группы, но мандат не получил. В состав общественного совета выдвинут «Объединением предпринимательских организаций работодателей малого и среднего бизнеса Свердловской области».

В разговоре с «Областной газетой» Сергей Майзель отметил, что впервые в возглавляемой им структуре будет сразу два заместителя председателя:

– Заместителем по вопросам малого и среднего бизнеса стал гендиректор регионального Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Владимир Щёлоков. Как вы знаете, в допандемийное время в Свердловской области в сфере МСП работали около 850 тысяч человек, а такие предприятия формировали 37 процентов ВВП области. В постковидное время работать таким предприятиям стало сложнее: кто-то закрыл свой бизнес, кто-то перешёл в статус самозанятого. Интересы этих людей сейчас необходимо учитывать. Общественный совет будет запрашивать мнение бизнес-объединений по общественно значимым законопроектам. И затем мы будем учитывать эту позицию при подготовке отзывов на законопроекты для председателя Законодательного собрания.

Второй заместитель председателя общественного совета при ЗССО – руководитель президиума Экономической коллегии адвокатов Владимир Винницкий займётся общими вопросами.

Напомним, в состав совета вошли 12 человек. Как отметила председатель Заксобрания Людмила Бабушкина, большинство из них работали в предыдущем составе:

– Активная деятельность совета позволила нам максимально полно учитывать общественное мнение по многим значимым для жителей нашего региона вопросам. Горжусь тем, что у нас приступает к работе такой профессионально подготовленный состав.