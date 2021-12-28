Осенняя гастроль: свердловские депутаты ушли на каникулы

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Депутаты Законодательного собрания Свердловской области, избранные в сентябре, за три месяца рассмотрели 42 закона. Как отметила на вчерашней пресс-конференции председатель регионального парламента Людмила БАБУШКИНА, осенняя сессия запомнилась принятием бюджета и рассмотрением важных федеральных законопроектов – о QR-кодах и общих принципах организации региональной власти.

В 2022 году дефицит бюджета снизится

Работу в новом созыве депутаты начали с внесения изменений в областной бюджет на 2021 год и формирования бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Обсуждение бюджета на следующий год шло на заседаниях согласительной комиссии. Депутаты предложили увеличить расходы на 5,1 миллиарда рублей – в том числе на газификацию, поддержку сельского хозяйства и развитие муниципалитетов. Людмила Бабушкина подчеркнула, что бюджет на 2022 год сбалансирован – его дефицит составит 11,2 млрд рублей, что на 29,4 миллиарда рублей меньше уровня 2021 года.

Председатель комитета по социальной политике Вячеслав Погудин выделил ещё несколько важных для области решений, принятых депутатами. Парламентарии одобрили Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год.

Депутаты приняли изменения в областной закон «О пособии члену семьи умершего участника ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС». Ранее за этой выплатой нужно было обращаться ежегодно, а после принятия закона достаточно одного обращения члена семьи, которое в дальнейшем позволит получать выплаты без документов и проволочек.

Также внесены изменения в областной закон «О денежных средствах на содержание ребёнка, находящегося под опекой или попечительством». Благодаря им опекуны смогут получать денежные выплаты на содержание ребёнка, достигшего возраста 18 лет и продолжающего обучение в общеобразовательной школе.

Госдума услышала предложения региона

Законодательное собрание рассмотрело сразу два проекта федеральных законов в продолжение поправок к Конституции – «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» (к сегодняшнему дню принят и стал Федеральным законом) и «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

Людмила Бабушкина напомнила, что к проекту закона о региональной власти депутаты направили в Госдуму несколько предложений:

- Мне приятно отметить, что большинство из них учтены в Федеральном законе. Это значит, что нас слышат и внимательно относятся к нашим предложениям.

Председатель ЗССО напомнила, что законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» предусматривает переход с двухуровневой на одноуровневую систему организации местного самоуправления. Сейчас в Свердловской области насчитывается 94 муниципальных образования. Если закон будет принят, то их количество сократится до 73. В законопроекте предусмотрен переходный период до 1 января 2028 года, в течение которого будет возможность внести изменения примерно в 65 региональных законов.

Осенняя сессия завершилась 21 декабря. Сейчас депутаты работают в округах, оказывают помощь и вручают новогодние подарки детям врачей (в том числе тех, которые работают в красной зоне) и ветеранам Великой Отечественной войны. А вот от традиционной ёлки в этом году пришлось отказаться из-за пандемии. Добавим, что сегодня Людмила Бабушкина примет участие в традиционной акции «Ёлка желаний».

Весенняя сессия начнётся с 1 марта. Основной акцент депутаты сделают на приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным и на контроле за исполнением действующих законов.

КСТАТИ Напомним, в сентябре был избран новый созыв Заксобрания. Почти половина депутатов – новички. Председатель Заксобрания отметила, что вновь избранные депутаты активно включились в законотворческий процесс, особенно представители «Единой России»: - Не могу сказать, что кто-то не хочет работать. Огорчает поведение коммунистов, которые выработали позицию регулярно голосовать против. Но, когда голосуешь «против» – должны быть аргументы. «Справедливая Россия» достаточно серьёзно работала, благодаря их работе было значительно увеличено финансирование здравоохранения. Ответственно работали на согласительных процедурах и депутаты от ЛДПР.