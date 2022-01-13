Рассказываем, где и когда смотреть пресс-конференцию губернатора Свердловской области

Пресс-конференция губернатора начнётся в 11:00. Фото: Владимир Мартьянов.

Сегодня, 13 января 2022 года, состоится пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Она пройдёт в очном формате в конференц-зале резиденции главы региона (ул. Горького, 21-23). Рассказываем, во сколько начнётся встреча с журналистами, где её можно будет посмотреть онлайн.

Пресс-конференция губернатора начнётся в 11:00. Она будет посвящена итогам 2021 года и планам на этот год. Журналисты должны будут предъявить QR-код или медицинский документ о вакцинации с паспортом при входе на площадку. Всего аккредитовано 118 представителей СМИ.

Прямую трансляцию с мероприятия можно будет посмотреть в официальном аккаунте Свердловской области в социальной сети "ВКонтакте", а также на сайте ОТВ.

Накануне пресс-конференции "Областная газета" решила вспомнить наиболее яркие случаи, когда обещания главы региона заканчивались хеппи-эндом. Об этом можно прочитать здесь.

Напомним, что предыдущая встреча главы региона с журналистами состоялась 22 декабря 2020 года. За три часа Евгений Куйвашев успел ответить более чем на 30 вопросов. Тогда губернатор комментировал кадровые перестановки в мэрии Екатеринбурга и правительстве области, перевод скорой помощи в Нижнем Тагиле на аутсорсинг, подготовку к ЧМ по волейболу, а также рассказал, что привился от коронавируса.

В сентябре 2021 года Евгений Куйвашев проводил прямую линию. Ему было задано 42 вопроса.