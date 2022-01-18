Вячеслав Ярин возглавил свердловское министерство международных и внешнеэкономических связей

Вячеслав Ярин до этого был заместителем министра. Фото: с сайта министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил нового министра международных и внешнеэкономических связей. Им стал Вячеслав Ярин.

Пост министра освободился после перехода Василия Козлова на должность заместителя губернатора. Он возглавлял министерство четыре года, Вячеслав Ярин до этого был его заместителем.

Вячеслав Юрьевич Ярин родился в 1978 году в Первоуральске. Окончил Уральский юридический институт МВД России по специальности "юриспруденция", а также Президентскую программу подготовки управленческих кадров в институте "Высшая школа экономики и менеджмента" УрФУ.