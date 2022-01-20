Евгений Куйвашев представил своего нового заместителя

Евгений Куйвашев представил своего зама, а также нового министра международных и внешнеэкономических связей. Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании правительства представил своего нового заместителя. Им стал Василий Козлов.

Также был представлен Вячеслав Ярин — в качестве министра международных и внешнеэкономических связей.

"Рассчитываю, что коллеги оперативно войдут в курс дел и будут успешно справляться с новыми должностными обязанностями", — передаёт слова главы региона областной департамент информполитики.

18 января "Областная газета" сообщала об их назначении.

Василий Козлов родился в 1973 году в Свердловске. Окончил физико-технический факультет УПИ по специальности "инженер-физик", институт переподготовки кадров Московской Высшей школы экономики по специальности "менеджмент". До того как стать заместителем губернатора, четыре года возглавлял областное министерство международных и внешнеэкономических связей.

Вячеслав Ярин родился в 1978 году в Первоуральске. Высшее образование получил в Уральском юридическом институте МВД России по специальности "юриспруденция". В 2013 году окончил Президентскую программу подготовки управленческих кадров в институте "Высшая школа экономики и менеджмента" УрФУ. Был заместителем Василия Козлова.

Напомним, ставка замглавы региона освободилась после назначения Олега Чемезова на пост вице-губернатора Среднего Урала.