Названа численность избирателей, зарегистрированных в Свердловской области

Около 3,3 миллиона свердловчан обладают избирательным правом, по информации на начало года. Фото: Владимир Мартьянов

Свердловский избирком установил численность избирателей в регионе. По состоянию на 1 января 2022 года зарегистрировано 3 299 652 избирателя.

В Екатеринбурге избирательным правом обладает 1 107 681 человек. Учтены все граждане старше 18 лет.

Напомним, что численность избирателей устанавливается два раза в год: по состоянию на 1 января и на 1 июля. В избиркоме отмечают, что на протяжении трёх лет численность избирателей на Среднем Урале относительно стабильна.

"Указанные сведения представляют собой данные об общем количестве граждан Российской Федерации, обладающих активным избирательным правом и зарегистрированных по месту жительства на территории Свердловской области. Фиксируемые раз в полгода изменения в ту или иную сторону могут объясняться естественной миграцией населения, изменением демографической ситуации (учтены граждане старше 18 лет), иными факторами", — рассказали в Избирательной комиссии Свердловской области.

Напомним, что на 1 января 2021 года численность населения Свердловской области составляла 4 млн 292 тыс. человек. В этом году информация о зарегистрированных и проживающих в регионе гражданах пока не публиковалась.