Определён новый состав политсовета свердловского отделения партии "Единая Россия"

Автоматически по должности в список членов политсовета включён секретарь регионального отделения. Фото: с сайта свердловского отделения партии "Единая Россия"

Сегодня в Екатеринбурге в рамках XXXVIII отчётно-выборной партийной конференции обновили состав политсовета регионального отделения "Единой России". В него вошли 90 человек.

Автоматически по должности в список членов политсовета включён секретарь регионального отделения. Остальные избирались во время голосования. Напомним, что в должности секретаря свердловского отделения партии "Единая Россия" сегодня утвердили губернатора Евгения Куйвашева.

В Президиум регионального политсовета вошли 20 человек. Среди них: