Определён новый состав политсовета свердловского отделения партии "Единая Россия"

Сегодня в Екатеринбурге в рамках XXXVIII отчётно-выборной партийной конференции обновили состав политсовета регионального отделения "Единой России". В него вошли 90 человек.
Автоматически по должности в список членов политсовета включён секретарь регионального отделения. Остальные избирались во время голосования. Напомним, что в должности секретаря свердловского отделения партии "Единая Россия" сегодня утвердили губернатора Евгения Куйвашева.
В Президиум регионального политсовета вошли 20 человек. Среди них:
- Альберт Абзалов,
- Людмила Бабушкина,
- Александр Вервейн,
- Дмитрий Жуков,
- Сергей Карякин,
- Михаил Клименко,
- Андрей Козицын,
- Евгений Куйвашев,
- Сергей Никонов,
- Алексей Орлов,
- Владислав Пинаев,
- Вячеслав Погудин,
- Александр Серебренников,
- Яков Силин,
- Александр Толкачёв,
- Олег Чемезов,
- Елена Чечунова,
- Виктор Шептий,
- Алексей Шмыков,
- Виктор Якимов.