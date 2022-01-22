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22 января 2022, 15:00

Определён новый состав политсовета свердловского отделения партии "Единая Россия"

Автоматически по должности в список членов политсовета включён секретарь регионального отделения. Фото: с сайта свердловского отделения партии "Единая Россия"

Автоматически по должности в список членов политсовета включён секретарь регионального отделения. Фото: с сайта свердловского отделения партии "Единая Россия"

Сегодня в Екатеринбурге в рамках XXXVIII отчётно-выборной партийной конференции обновили состав политсовета регионального отделения "Единой России". В него вошли 90 человек.

Автоматически по должности в список членов политсовета включён секретарь регионального отделения. Остальные избирались во время голосования. Напомним, что в должности секретаря свердловского отделения партии "Единая Россия" сегодня утвердили губернатора Евгения Куйвашева.

В Президиум регионального политсовета вошли 20 человек. Среди них:

  • Альберт Абзалов,
  • Людмила Бабушкина,
  • Александр Вервейн,
  • Дмитрий Жуков,
  • Сергей Карякин,
  • Михаил Клименко,
  • Андрей Козицын,
  • Евгений Куйвашев,
  • Сергей Никонов,
  • Алексей Орлов,
  • Владислав Пинаев,
  • Вячеслав Погудин,
  • Александр Серебренников,
  • Яков Силин,
  • Александр Толкачёв,
  • Олег Чемезов,
  • Елена Чечунова,
  • Виктор Шептий,
  • Алексей Шмыков,
  • Виктор Якимов.
Областная газета Свердловской области

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