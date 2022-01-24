Дмитрий Ионин позвал журналистов на АЭС

Дмитрий Ионин отметил, что для увеличения турпотока в 3–4 раза в декабре был создан департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге прошла пресс-конференция заместителя губернатора Свердловской области Дмитрия ИОНИНА. В этом качестве он работает с 18 октября прошлого года после того, как сложил с себя полномочия депутата Государственной думы VII созыва. В региональном правительстве чиновник курирует цифровое развитие, связь, инвестиции и туризм. Больше всего из этого списка журналистов интересовал последний пункт: из-за коронавируса турпоток на Среднем Урале немного просел, но в этом году он должен превысить допандемийный уровень почти на 13 процентов.

По словам Дмитрия Ионина, поток туристов в Свердловскую область ожидается на уровне 1,8 миллиона человек против 1,6 миллиона в 2019 году. А до конца 2035-го по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» он должен достичь 5 миллионов. Все предпосылки для этого есть: по оценке Forbes, одного из наиболее авторитетных финансово-экономических изданий в мире, Свердловская область входит в десятку регионов-лидеров в России по туристической привлекательности.

– Сейчас готовятся к подписанию два ключевых соглашения. Первое – с Ростуризмом о создании макрорегиона «Большой Урал», в который наряду со Свердловской областью войдут соседние субъекты РФ. В результате мы сможем пользоваться программами льготного кредитования и грантовой поддержкой. Второе соглашение — с корпорацией «Туризм.РФ», которая отвечает за развитие инфраструктуры в сфере туризма. Оно позволит инвесторам получать кредиты в среднем под 3–5 процентов годовых на строительство новых объектов размещения, – добавил Дмитрий Ионин.

В качестве примера он привёл реку Чусовую. Сегодня люди охотно сплавляются по ней, но разместиться вдоль воды пока негде – на большей части маршрута отсутствуют гостиницы, кафе и туалеты. Поскольку река течёт ещё и по территории Пермского края, то развивать туризм там нужно совместно в формате «Большого Урала». Соглашение с Ростуризмом облегчит получение федеральных средств на эти цели.

В свою очередь, из областной казны деньги будут выделять не только крупным туристическим кластерам, в частности, горнолыжному комплексу «Гора Белая», но и небольшим проектам, которыми занимаются энтузиасты на местах. Один из них – военно-исторический фестиваль «Покровский рубеж» в Артёмовском. Каждый год на него приезжают несколько тысяч гостей со всей России и из-за рубежа. Они живут в полях и реконструируют события Гражданской и Второй мировой войн. Чтобы этот фестиваль стал постоянно действующим патриотическим парком, куда можно будет возить детей и показывать им боевые машины тех лет, нужно около 25 миллионов бюджетных инвестиций.

Популярностью, по мнению замгубернатора, будет пользоваться и промышленный туризм. Это касается не только восстановления старых Демидовских заводов, но и посещения современных предприятий, например, Белоярской АЭС. Дмитрий Ионин пригласил туда уральских журналистов, чтобы они своими глазами увидели, как устроен ядерный реактор. Сам он уже поставил эту экскурсию в свой рабочий график.