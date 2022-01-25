Свердловское заксобрание перевело 30 % сотрудников на дистант

В заксобрании реализуют комплекс противоковидных мер. Фото: Галина Соловьёва

С начала недели 30 % сотрудников аппарата и помощники депутатов заксобрания Свердловской области переведены на дистанционную работу. Для этого созданы необходимые технические условия.

По данным председателя свердловского парламента Людмилы Бабушкиной, на период временного перевода на дистант за сотрудниками сохраняются все гарантии, установленные законодательством РФ и законодательством области. В том числе речь идёт о гарантии оплаты труда.

Известно, что в Законодательном собрании реализуют комплекс противоковидных мер: вакцинируют и ревакцинируют депутатов, сотрудников аппарата и помощников депутатов, следят за соблюдением масочного режима, на входе в здание проверяют QR-код.

"Необходимость противостоять пандемии требует решительных действий. Депутаты законодательного собрания держат на контроле вопросы защиты здоровья и жизни людей, обеспечения стабильной социально-экономической ситуации в регионе. Сегодня как никогда важно сплотиться, поддержать медицинских работников, которые трудятся в красных зонах больниц, уделять особое внимание соблюдению санитарно-гигиенических требований", – передаёт слова Людмилы Бабушкиной пресс-служба заксобрания.

Ранее свердловские власти внесли изменения в указ об особом режиме в связи с пандемией COVID-19. Госорганам и органам местного самоуправления, государственным и муниципальным учреждениям Среднего Урала поручено перевести с 24 января на дистант 30 % работников.