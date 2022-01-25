Замгубернатора Свердловской области встретился с послом Словении в России

Стороны подписали соглашение о побратимских отношениях с Екатеринбургом и развитии диалога о дальнейшем сотрудничестве. Фото: Павел Ворожцов

Заместитель губернатора Свердловской области Василий Козлов провёл рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Словения в России Бранко Раковцем. Они подписали соглашение о побратимских отношениях Екатеринбурга и города Крань и развитии диалога о дальнейшем сотрудничестве.

На встрече стороны обсудили перспективные направления партнёрства. Василий Козлов указал на тесное взаимодействие представителей бизнеса Свердловской области и Словении.

"Как только позволит эпидситуация, мы планируем начать подготовку деловой миссии. Есть предложения по локализации производства. Мы также будем рады видеть творческие словенские коллективы на наших мероприятиях и развивать спортивное партнёрство", — заявил Василий Козлов.

В свою очередь дипломат подчеркнул, что ни с одним из регионов России сотрудничество не развивается так же продуктивно, как со Свердловской областью. Бранко Раковец отметил большой вклад почётного консула Словении в эту работу.

"Конечно, все перечисленные вами направления очень важны. Вопреки кризису и пандемии товарооборот России и Словении остался на прежнем уровне, но мы знали времена и лучше. Потенциал значительно выше. Я ожидаю, что словенские предприятия приедут в Екатеринбург на выставку ИННОПРОМ. Над этим сейчас работает агентство SPIRIT", – сообщил дипломат.

Во время визита в Екатеринбург делегация из Словении посетила здание Уральского федерального университета и спорткомплекс "Дацюк Арена", сообщает региональный департамент информполитики.

В 2021 году товарооборот между Свердловской областью и Словенией составил 16 миллионов долларов США. Основную часть экспорта Среднего Урала составляет машиностроительная и металлургическая продукция, а импорта — электротехника.