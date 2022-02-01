Евгений Куйвашев дал поручения по выстраиванию в регионе правового фундамента по организации публичной власти

Губернатор Евгений Куйвашев и депутат Госдумы РФ Павел Крашенинников ответили на вопросы журналистов. Фото: Павел Ворожцов

Глава региона дал поручения привести региональную нормативно-правовую базу в соответствие с федеральными новациями. 1 февраля губернатор провёл совещание по этому вопросу с участием председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла КРАШЕНИННИКОВА – одного из авторов масштабной конституционной реформы.

«Закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» заложил основы новой архитектуры федеративных отношений. Выстроил необходимые правовые связи между региональной госвластью и местным самоуправлением. Чётко обозначил параметры единой системы публичной власти на уровне регионов. Проект закона широко обсуждался и тщательно прорабатывался. В него вошли и предложения, сформулированные в Свердловской области. Сейчас наша задача – выстроить на новом правовом фундаменте законодательство региона», – заявил Евгений Куйвашев.

Также, по словам главы региона, в ближайшее время будут внесены поправки в областной Устав: «Мы сегодня оценили, как идёт работа над изменениями в Устав. Уже на второе заседание текущего года, мы договорились, первые поправки будут вынесены. А процесс приведения всего законодательства – это достаточно длинный процесс, большой процесс».

Павел Крашенинников, в свою очередь, отметил, что в первом чтении к этому моменту принят проект закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» – в развитие соответствующих положений Конституции.

«Скорее всего, второе чтение будет в марте. Мы сейчас вместе с правительством, с регионами как раз рассматриваем возможные поправки», – отметил парламентарий. По словам Павла Крашенинникова, сейчас идут дискуссии по поводу способа избрания руководителей муниципалитетов, а также их ответственности. Уже поступило больше 100 отзывов от субъектов федерации и огромное количество предложений, которые превращаются в поправки. Депутат также подчеркнул, что при формировании законопроекта будет использован опыт Свердловской области.

Он напомнил, что основная задача законопроекта – закрепить механизмы работы муниципалитетов. Кроме того, предлагаемые новации предполагают переход на одноуровневую систему местного самоуправления: вместо восьми видов муниципальных образований будет три. Это городские и муниципальные округа, а также внутригородские территории городов федерального назначения, что существенно упростит функционирование всей системы. При этом структура органов местной власти останется неизменной.

Также предполагаются и другие корректировки существующих механизмов работы муниципальных образований на территории страны.

«Знаю, что в Свердловской области работа по организации публичной власти ведётся системно и вдумчиво. Со своей стороны готов участвовать в деятельности региональной рабочей группы, которая ведёт подготовку документации», – сказал Павел Крашенинников.