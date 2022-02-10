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10 февраля 2022, 15:17

Ещё 4 страны планируют заключить со Свердловской областью соглашения о побратимстве

Александр Харлов

Александр Харлов подчеркнул, что подобные соглашения помогают развивать экономические связи и взаимоотношения в сфере высшего образования. Фото: Павел Ворожцов

Представитель Министерства иностранных дел РФ в Екатеринбурге Александр Харлов рассказал на пресс-конференции о международной деятельности Свердловской области. По его словам, муниципалитеты четырёх восточноевропейских государств планируют заключить с регионом соглашение о побратимских связях.

Только в январе Свердловскую область посетили делегации из Франции и Словении, которые заключили соглашения с муниципалитетами региона о побратимских связях. Аналогичные соглашения планируют заключить представители муниципалитетов из Словакии, Болгарии, Молдавии и Черногории.

Чаще всего предложения о заключении побратимских связей поступают в Екатеринбург. Одно из последних соглашений о побратимских связях уральская столица заключила со словенским городом Крань.

Представитель МИД в Екатеринбурге подчеркнул, что подобные соглашения помогают развивать экономические связи, а уже на основе этих связей развиваются взаимоотношения между вузами, особенно в сфере IT. 

"Хотел бы обратить внимание, что с инициативой заключения соглашений о побратимских связях выступают в основном муниципалитеты из славянских стран. До и после Нового года мы проводили встречи с представителями Архитектурного университета, Педагогического университета, УрГЭУ по поводу их планов на 2022–23 годы. Мы с удивлением обнаружили, что среди вопросов, которые они хотели бы решить в рамках своих мероприятий, очень много посвящено теме славянства", — рассказал Александр Харлов на пресс-конференции в ТАСС.

Областная газета Свердловской области

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