Илья Захаров станет советником вице-губернатора. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге бывший вице-мэр города Илья Захаров покидает пост руководителя Центра управления регионом. Со следующего дня он будет работать на новом месте.

Информацию об этом он подтвердил корреспонденту "Областной газеты". Илья Захаров займет должность советника свердловского вице-губернатора Олега Чемезова.

"С завтрашнего дня я перехожу на должность советника вице-губернатора Свердловской области", — рассказал он в беседе.

Напомним, Центр управления регионом открылся в Свердловской области в ноябре 2020 года. Илью Захарова за месяц до этого утвердили на должность руководителя ЦУРа.