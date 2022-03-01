Виктория Казакова покинула пост министра инвестиций и развития Свердловской области

На пост министра инвестиций и развития Свердловской области она была назначена в ноябре 2017 года после конкурсного отбора. Фото: Павел Ворожцов

Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова покинула свой пост. Она переходит на новую работу.

Об этом сегодня сообщил замгубернатора Дмитрий Ионин. Он рассказал, что 1 марта она поучаствовала в последнем совместном совещании.

"Виктория Владимировна проработала в органах госвласти с 2004 года, последние четыре года в должности министра. Стояла у истоков пилотных ГЧП-проектов в Свердловской области, за которыми, уверен — будущее развития регионов. Искренне желаю Виктории успехов на новом месте работы", — отметил Дмитрий Ионин.

О новом месте работы Виктории Казаковой официально не сообщается. Имя нового министра пока не называется.

Сама Виктория Казакова также уже сообщила, что завершает работу в правительстве Свердловской области. Она вспомнила проекты, которые удалось реализовать. Среди них: создание трёх новых ТОСЭР, ж/д инфраструктура для ОЭЗ "Титановая долина" в Верхней Салде, 2-я очередь ОЭЗ в Уктусе, "Верхнепышминский трамвай", новые механизмы поддержки (инвестиционный налоговый вычет, соглашения о защите и поощрении капиталовложений) и другие.

Ранее Виктория Казакова работала заместителем регионального министра промышленности и науки. На пост министра инвестиций и развития Свердловской области она была назначена в ноябре 2017 года после конкурсного отбора, в ходе которого она набрала 100 баллов по результатам тестирования и 685 баллов по итогам презентации своей стратегии инвестиционного развития региона.