В Екатеринбурге стартовала весенняя сессия заседания регионального парламента

Доклад уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области Игоря Морокова вернули на доработку. Фото: пресс-служба Заксобрания

На заседании Заксобрания Свердловской области рассматривают ряд важных законов и вопросов: о снижении налога на имущество организаций для газовых компаний, о налоговых льготах по транспортному налогу для многодетных семей.

Сегодня, 1 марта, стартовало пятое заседание Законодательного собрания Свердловской области. В повестку были включены 34 важных вопроса и доклады уполномоченного по правам человека, уполномоченного по правам ребёнка и уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области за 2021 год.

Как сообщила в ходе заседания председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, парламентариев интересовали проблемы, возникающие во время работы уполномоченного по правам человека. Были вопросы достаточно жёсткие, были и слова благодарности. В целом депутаты приняли доклад и утвердили финансовый отчёт о деятельности уполномоченного по правам человека в Свердловской области.

Людмила Бабушкина также отметила, что возникли серьёзные претензии к докладу уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области Игоря Морокова. В итоге данный доклад был принят к сведению, но возвращён на доработку.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх предложила в ходе своего доклада на заседании продлить после 2022 года действие дифференцированных пониженных налоговых ставок по налогу на имущество организаций, исчисляемых исходя из кадастровой стоимости. Это, по её словам, позволит стабилизировать ситуацию в регионе. Наряду с этим, Артюх предложила расширить возможности по применению инвестиционного налогового вычета на региональном уровне.

Напомним, уполномоченный по правам человека в Свердловской области, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Татьяна Мерзлякова предложила в ходе сегодняшнего заседания Заксобрания области создать в регионе центры для реабилитации освободившихся из мест лишения свободы по аналогии с центрами, созданными в других субъектах РФ. Инициатива, по её мнению, позволит существенно снизить количество возвращающихся людей в колонии.