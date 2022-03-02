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2 марта 2022, 17:57

Дополнительные выборы в Екатеринбурге и Качканаре проведут с применением видеофиксации

  Юлия ПАстух
Выборы

Дополнительные выборы пройдут в Екатеринбурге 27 марта. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня, 2 марта, в Екатеринбурге состоялось четвёртое заседание Избирательной комиссии Свердловской области. Члены комиссии утвердили порядок применения средств видеофиксации при проведении дополнительных выборов на территории региона.

Речь идёт о дополнительных выборах депутатов Екатеринбургской городской думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам № 2 и № 10 и депутата думы Качканарского городского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 16. 

"Принято постановление, согласно которому видеофиксация будет применяться на всех задействованных избирательных участках, кроме временного участка в СИЗО. Также принято решение применять технологию изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов в ГАС "Выборы" для трёх избирательных участков, где не используются КОИБ", — сообщает региональный избирком. 

Напомним, в Екатеринбурге дополнительные выборы назначили на 27 марта 2022 года. Места в городской думе освободились после того, как досрочно были прекращены полномочия Сергея Мелёхина (округ № 2, Верх-Исетский район) и Николая Смирнягина (округ № 10, Ленинский район).

Областная газета Свердловской области

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